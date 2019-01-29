Британские депутаты приняли поправку об исключении возможности Brexit без сделки

Британские депутаты приняли во вторник поправку к биллю о Brexit, которая добавляет в текст документа слова о том, что выход страны из состава ЕС без сделки об условиях дальнейшего сотрудничества с Брюсселем должен быть отвергнут. За эту поправку, внесенную членом оппозиционной Лейбористской партии Кэролайн Спелман, высказались 318 народных избранников, против – 310.

Поправка Спелман сформулирована в общих выражениях и не уточняет, как именно должен быть отвергнут вариант жесткого Brexit, о негативных последствиях которого ежедневно предупреждают британские СМИ. Одобренная Палатой общин поправка не является обязывающей для правительства Терезы Мэй, однако главе консервативного правительства меньшинства будет сложно не прислушаться к мнению парламента. Мэй и члены ее кабинета неоднократно заявляли о том, что готовы 29 марта осуществить Brexit даже в отсутствие сделки с Евросоюзом, хотя такой вариант и является нежелательным.

Ранее Палата общин отвергла 5 других внесенных депутатами поправок к биллю о Brexit. Правительство возражало против поправки Спелман, указывая на то, что переговоры с Брюсселем будут выглядеть по меньшей мере странно, если заключение сделки с ЕС по сути будет единственным возможным вариантом для Лондона.

Выход Великобритании из ЕС намечен на 29 марта, однако британский парламент отказывается давать "зеленый свет" на реализацию соглашения об условиях "развода", согласованный правительством Терезы Мэй и брюссельскими переговорщиками. В таких условиях сильно возрастала угроза выхода страны из сообщества по жестком сценарию, то есть без сделки вообще. Он предусматривает одновременное прекращение членства в Таможенном союзе ЕС и Едином европейском рынке (ЕЕР) и введение пошлин на британские товары, продаваемые на европейском рынке. В краткосрочной перспективе Brexit без сделки может затруднить транспортное сообщение между Великобританией и континентом, привести к дефициту некоторых товаров, создать препятствия для осуществления торговли между Соединенным Королевством и странами ЕС, что отрицательно скажется на экономической ситуации в стране.