Мадуро объявил о создании более 50 тыс. подразделений народного ополчения в Венесуэле

Более 50 тыс. подразделений народного ополчения появится в Венесуэле в ближайшие месяцы. Об этом заявил во вторник президент южноамериканской страны Николас Мадуро, выступая на базе ВВС в штате Арагуа, сообщил на своем сайте телеканал Telesur.

По словам главы государства, к маю этого года в стране будет насчитываться 2 млн ополченцев. Мадуро подчеркнул, что вооруженные силы Венесуэлы готовы к тому, чтобы никогда не позволить "североамериканской империи прикоснуться к пяди территории родины". С 10 по 15 февраля в республики пройдут военные учения, которые Мадуро ранее назвал "самыми важными" в ее в истории, передает ТАСС.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы за исключением Мексики, Организация американских государств, ряд других государств. 29 января Вашингтон ввел санкции против венесуэльской нефтедобывающей компании PDVSA, а позже передал Гуайдо контроль над частью активов Венесуэлы в банках США.

Европейские страны, в числе которых Великобритания, Германия, Испания, Нидерланды и Франция, 26 января заявили, что признают Гуайдо временным президентом, если Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция.