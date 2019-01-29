Петербуржец Алексей Маетный получил пятый «порно-оскар». На троих

Американскую награду за достижения в порно-индустрии в пятый раз присудили петербуржцу Алексею Маетному, известному как Маркус Дюпри. На этот раз он победил в номинации «лучшая сцена втроём».

Премия AVN Awards досталась Маетному в пятый раз, в этом году он был номинирован в 26 категориях. Годом ранее петербуржец выиграл сразу четыре «порно-оскара», о своей истории успеха он рассказал в интервью «Фонтанке».

В начале прошлого года Маетный решил создать собственную компанию. Он рассчитывал зарабатывать в 10 – 30 раз больше, чем на съемках в чужих фильмах.