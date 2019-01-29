«Герой» «Википедии» стал популярным на Reddit. Он исправил на англоязычной версии ресурса половину статей

После публикации на канале CBS материала об американце Стивене Прюитте на развлекательном портале Reddit его прозвали героем. Он внёс правки более чем в половину статей на англоязычной «Википедии».

К вечеру 29 января на двух версиях Reddit картинка с изображением Прюитта в виде супергероя набрала под 200 тысяч «плюсов». Волну его популярности спровоцировал материал CBS трехнедневной давности. В нем журналисты рассказали о биографии американца. Вносить правки в статьи на Википедии он начал в 2006 году. С тех пор он «приложил руку» к трём млн страниц, всего в англоязычной версии сайта их 5,7 млн. Ещё 35 тысяч статей Прюитт написал самостоятельно.

«Герой» тратит на редактирование около трёх часов ежедневно, делает он это бесплатно. Приносящая ему доход работа также связана с информацией: в Службе таможенного и пограничного контроля США он ведает архивами.

Своё увлечение Прюитт объяснил корнями матери – она выросла в СССР и поэтому молодой человек знаком с тем, какие необходимы усилия для свободы информации.

Прюитт был включён изданием Time в 2017 году в список 25 наиболее влиятельных в интернете людей, однако широкой общественности его имя осталось неизвестным.

Пользователи Reddit в комментариях поблагодарили Прюитта за возможность делать домашние задания, списывать на контрольных и готовиться к экзаменам.