Британские лейбористы проголосуют за то, чтобы Brexit был отложен на лето

Оппозиционная Лейбористская партия Великобритании намерена поддержать поправку к биллю о Brexit, которая позволит парламенту на несколько месяцев отсрочить выход Великобритании из состава ЕС. Об этом заявил во вторник в преддверии парламентского голосования по внесенным поправкам глава лейбористов Джереми Корбин.

"Лейбористская партия поддержит сегодня эту поправку, поскольку поспешный выход из ЕС без сделки нанес бы исключительный ущерб национальной промышленности и экономике. Поддерживая эту поправку, мы выступаем за то, чтобы создать небольшое трехмесячное окно, позволяющее пересмотреть условия сделки [Великобритании с Евросоюзом об условиях дальнейшего сотрудничества сторон]", – приводит его слова ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Речь идет о поправке, внесенной депутатом Лейбористской партии Иветт Купер. Предложенные ей изменения в тексте билля дадут парламенту теоретическую возможность отодвинуть дату выхода страны из ЕС, если правительство до 26 февраля не сможет убедить членов Палаты общин одобрить сделку по Brexit, ранее согласованную с Евросоюзом. Поправка Купер предполагает, что в этом случае после 26 февраля на голосование в парламенте будет поставлен вопрос о том, чтобы обязать премьер-министра Терезу Мэй потребовать у ЕС отсрочки. При этом речь не обязательно будет идти именно о трехмесячном периоде, который называют предпочтительным лейбористы.

Правительство выступает резко против поправки Купер, так как считает, что она приведет к ненужному затягиванию процесса Brexit, а также передаст контроль над ним из правительства в парламент. Выход Британии из ЕС должен состояться 29 марта.