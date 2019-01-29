Тренер Нурмагомедова назвал несправедливым срок дисквалификации бойца

Тренер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес назвал неправильным решение Атлетической комиссии штата Невада дисквалифицировать спортсмена на девять месяцев.

30-летний Нурмагомедов оштрафован на 500 000 долларов и дисквалифицирован на 9 месяцев за поведение после боя с Конором Макгрегором на турнире UFC 229 6 октября 2018 года. Тогда между командами россиянина и ирландца произошла потасовка.

- Дисквалифицировать на такой срок – это неправильно, – приводит ТАСС слова Мендеса. – Еще более удивительно, что другим за нарушения дают меньшие сроки. Но Хабибу нужно стойко это перенести и вернуться еще более сильным.

Отметим, что Макгрегор оштрафован на 50 тысяч евро и дисквалифицирован на 6 месяцев. Штраф Конора в 10 раз меньше, чем у Хабиба. Команда российского спортсмена не будет подавать апелляцию.