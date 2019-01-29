Генпрокуратура Венесуэлы начала расследование в отношении Гуайдо

Генеральная прокуратура Венесуэлы инициировала предварительное расследование в отношении лидера оппозиции Хуана Гуайдо, сообщил 29 января телеканал TeleSUR со ссылкой на главу надзорного ведомства Тарека Уильяма Сааба.

По словам генпрокурора Венесуэлы, в основе расследования лежит ответственность Гуайдо за последние события, которые «нанесли ущерб миру в республике, экономике и национальной гордости».

В частности, Генпрокуратура Венесуэлы изучает последствия протестов, в результате которых погибли десятки человек, а также введение США санкций против страны. Генпрокурор потребовал запретить Гуайдо выезд из страны.

23 января спикер разогнанного Николасом Мадуро парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо себя временным президентом страны. В скором времени глава США Дональд Трамп официально признал Гуайдо временным венесуэльским лидером. Его полномочия также признали Канада, Бразилия, Аргентина и другие страны.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро заявил, что поддерживает законные власти Венесуэлы. 26 января лидеры Испании, Франции и Германии в свою очередь отметили, что признают Гуайдо временным президентом страны в том случае, если Мадуро не объявит о проведении досрочных выборов лидера Венесуэлы в течение восьми дней.

28 января США ввели ограничительные меры в отношении венесуэльской государственной нефтегазовой компании Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что ограничительные меры в отношении PDVSA могут быть отменены после «передачи контроля над ней временно исполняющему обязанности президента или будущему демократически избранному правительству».