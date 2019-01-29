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Спорт
29.01.2019 21:28
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В США бойца без правил Нурмагомедова дисквалифицировали на 9 месяцев за драку после поединка

Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала на девять месяцев российского бойца Хабиба Нурмагомедова за драку после боя с ирландцем Конором Макгрегором, сообщил портал MMA Fighting 29 января.

Такое решение принял комитет комиссии из пяти человек. Помимо этого, Нурмагомедов должен будет выплатить штраф в размере $500 тыс. Дисквалификация будет отсчитываться с 6 октября 2018 года, времени боя.

Как уточнил портал MMA Junkie, Конору Макрегору назначили штраф в размере $50 тыс. Его дисквалификация продлится шесть месяцев — до 6 апреля текущего года. Штраф Нурмагомедова будет автоматически списан с его счета, на котором заморожен призовой $1 млн, поясняет издание.

В том случае, если Нурмагомедов сделает официальное заявление, в котором он осудит свое поведение и его одобрит комиссия, дисквалификация может быть сокращена до 6 месяцев.

6 октября прошлого года Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона в легком весе, победив ирландца Конора Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде.

После поединка Нурмагомедов ввязался в конфликт с командой Макгрегора и покинул октагон, после чего началась потасовка российского бойца против штаба ирландца и Макгрегора против команды Нурмагомедова. В результате обоих бойцов увели в подтрибунное помещение. Нурмагомедов был объявлен победителем уже в свое отсутствие.

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