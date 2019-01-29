На Газпром повысили голос. Коваля больше нет

На фоне конфликта Газпрома с правительством Ленобласти задержан вице-губернатор по ЖКХ Олег Коваль. 47news.ru узнал всю конкретику обвинения на 28 млн.

Олег Коваль//Александр Николаев/Интерпресс

Олегу Ковалю в субботу, 26 января, исполнилось 50 лет, а в семь утра 29 января в его квартиру на улице Хошимина позвонили. Олег Сергеевич точно спал, так как с 23 января в отпуске. Он открыл дверь или его супруга Ирина, вряд ли имеет значение, главное, что в проеме оказались фигуры в штатском. Все же это точно не стало для него неожиданностью.

Об интересе ФСБ к своей персоне Коваль говорил своим знакомым ещё в конце лета, после одного из всплесков конфликта с Газпромом. Тогда монополия исключила часть газопроводов из своего плана строительства. В последнее время он и вовсе рассказывал подчинённым, что не раз слышал от бывших коллег по работе в структурах Газпрома, мол, его считают инициатором конфликта с монополией. Но говорил об этом в свойственной ему весёлой манере. Он был уверен, что все утрясется. Вернее, он утрясет.

Оперативники четвёртого отдела Службы экономической безопасности, курирующие органы госвласти, предъявили постановление, дали семье одеться и начали неприятное. Чуть позже обыск начался и в его служебном кабинете на Смольного, 3. К полудню Коваля доставили на Литейный, 4. Там он побеседовал с одним из самых опытных следователей Игорем Хариным, известным по многим тонким делам, в том числе и расследованию "Северной пушнины" после невозвращения кредита Россельхозбанку. Потом допрос в качестве подозреваемого и уже процессуальное задержание на двое суток. Журналисты 47news не знают, как Олег Коваль отреагировал на предложение дать признательные показания.

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