У берегов Шотландии нашли новое месторождение газа

Французская компания Total нашла месторождение природного газа у берегов Шотландии в Северном море, сообщается на сайте компании 29 января.

Оно обнаружено в районе Гленгорм, восточнее от города Абердин. Его предположительный объем составляет 250 миллионов баррелей в нефтяном эквиваленте.

Качество газоносного слоя оценивают как хорошее, глубина скважины составляет 5056 метров. Планируется продолжать бурение и испытание скважины, чтобы оценить ресурсы и производительность пласта.

«Наши прочные позиции в регионе позволят нам использовать существующую инфраструктуру и оптимизировать разработку этого месторождения», — сообщил официальный представитель французской компании Кевин Маклахан. Также он отметил, что результаты бурения скважины оказались на уровне «верхнего предела».

Это уже второе месторождение, открытое французами за последние четыре месяца. В сентябре 2018 года Total обнаружила запасы газа в районе Глендронах, западнее Шетландских островов (Великобритания). Глубина скважины составила 4312 метров. Ее испытания доказали хорошие характеристики пласта, проницаемости и пропускной способности скважины.