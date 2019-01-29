Скребок не покупайте, есть кое-что получше: как западных водителей учат бороться со снегом

Не то чтобы у них там, за бугром, не бывает зимой снега. У них редко бывает столько снега. Северная граница США проходит примерно на уровне Парижа. А Париж находится примерно на уровне Волгограда. Лондон всего лишь чуть севернее, примерно на уровне Саратова.

Другими словами, им наши с финнами зимние проблемы не очень понятны. Хотя в этом году по всему северному полушарию зима, наконец, предъявила свои аргументы в споре о пресловутом глобальном потеплении. Так что русско-финской погоды досталось и европейцам, и не слишком привычным к таким сюрпризам американцам.

Неудивительно, что пресса по обе стороны Атлантики переполнена историями о том, как не надо ездить в снежную погоду, и советами о том, что делать, если ехать все-таки приходится.

Так, британское издание Devon Live основном пунктом предлагает просто избегать поездок. Но если уж вы сели за руль, то держитесь основных магистралей, поскольку второстепенные дороги могу быть не расчищены.

Среди других советов – держать дистанцию от впереди идущей машины как минимум в 10 раз большую, чем обычно, резко не тормозить и не разгоняться. Согласно британским законам, при движении зимой все окна (точнее, «все стеклянные поверхности») должны быть очищены от снега, в противном случае вас могут не только оштрафовать, но и признать виновным в случае аварии. Убирать снег надо и с крыши, поскольку он может свалиться на лобовое стекло (вам или едущему сзади автомобилисту) и неожиданно закрыть обзор.

Также британцам советуют держать в машине теплую одежду, фонарик, лопату и базовый набор инструментов на случай попадания в непредвиденную ситуацию. Не помешает иметь что-то из съестного, вроде шоколадных батончиков. И да, выезжая из дома в непогоду, проверьте, заряжен ли у вас телефон, напоминает издание.

Американская автомобильная ассоциация на своей странице зимних советов упоминает те же увеличение дистанции, избежание резких ускорений и торможений и так далее. Кроме этого, американцам советуют стараться по возможности не останавливаться на заснеженной дороге, даже если впереди возникло препятствие. Лучше максимально снизить скорость и объехать его, поскольку остановившийся автомобиль на заснеженной дороге может забуксовать и завязнуть.

Не стоит «на газу» штурмовать подъемы: велик риск вообще потерять управление. Не следует останавливаться на крутых подъемах – лучше наберите скорость на ровном участке и въезжайте на подъем по инерции, рекомендуют эксперты ААА.

Своими советами делятся и «народные умельцы». Среди них немало курьезных. Например, издание Prevention учит, что не надо покупать дорогие патентованные скребки для льда. Вместо них используйте… обычный пищевой контейнер. Он очищает стекла автомобиля лучше, чем любой скребок, уверяет Prevention.

Но самое радикальное решение по очистке автомобилей от снега, похоже, изобрели работники автомобильного аукциона State Line из штата Нью-Йорк, торгующего подержанными автомобилями, пишет Autoblog. Через их площадку проходит до тысячи автомобилей в месяц, и снегопад может сильно помешать бизнесу. Тут нужен способ быстро и эффективно очистить от снега сразу несколько сотен автомобилей. Для этого сотрудники State Line приспособили мощную воздушную турбину, предназначенную для уборки палой листвы. Турбину закрепили на экскаваторе Volvo, и сильный поток воздуха полностью очищает любой автомобиль от снега всего за несколько секунд.

Видео, опубликованное Autoblog, производит сильное впечатление, особенно на петербургского автовладельца, уже вконец замучившегося каждый день откапывать свой автомобиль. Кстати, на заметку дорожникам, таким методом можно чистить и асфальт.