Петербургский урбанист создал карту ДТП с велосипедистами и объяснил, почему они происходят

Где, как и почему сбивали пешеходов и велосипедистов в Петербурге в 2018 году, подсчитал петербургский урбанист Данила Горохов. На основе статистики ГИБДД он создал интерактивную карту ДТП с участием велосипедистов (проект SeizetheData).

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Масштаб можно изменить, при наведении на точку показываются параметры ДТП. Анализ причин и свои предложения Горохов публикует на портале medium.com.

Сначала собственно статистика. Всего с 1 января по 11 декабря 2018 было зарегистрировано 311 ДТП с велосипедистами. Погибший только один – ночью на Зеленогорском шоссе, а пострадавшие – подавляющее большинство: тем, кого не госпитализировали, выдали рекомендацию на амбулаторное лечение. По карте хорошо видно, что велосипедисты ездят по всему городу, и это косвенный показатель высокого велопользования, отмечает Горохов. Больше всего аварий на Каменноостровском проспекте и Троицком мосту, так как это самый короткий путь с севера в центр, но велодорожки там нет.

Самые частые нарушения со стороны водителей – несоблюдения очередности проезда перекрёстка и бокового интервала. Со стороны велосипедистов – несоблюдения требований сигналов светофора и правил перестроения.

Такое «популярное» нарушение, как пересечение велосипедистом проезжей части по пешеходному переходу , Горохов считает порождением проблем ПДД и инфраструктуры. «Глупо заставлять спешиваться велосипедистов на каждом пешеходном переходе, особенно когда город вынуждает их делать больше таких пересечений. Мировой опыт в этой сфере подтверждает мою точку зрения – нужна просто велосипедная разметка параллельно пешеходным переходам и изменение пункта в ПДД», – считает исследователь. По его мнению, прерывание велополосы при пересечении улицы (параллельно пешеходному переходу) – опасно. Это даёт велосипедисту «ложное ощущение наличия инфраструктуры».

Главными проблемами велосипедной инфраструктуры в Петербурге Данила Горохов называет следующие:

проблема безопасности на перекрёстках и пересечениях через улицы,

неуважительное отношение водителей к велосипедистам и велоинфраструкуре в целом,

недостаточное количество велополос и велодорожек,

их неотделенность от проезжей части для машин – это выливается в боковые столкновения (когда авто задевает велосипедиста) и запаркованные полосы (парковка на велополосах вынуждает велосипедистов выезжать на проезжую часть, где их задевают автомобили).

А корень всех проблем кроется в проектировании улиц . Именно на этом этапе нужно просчитывать безопасность всех участников движения, в том числе пешеходов, велосипедистов, маломобильных граждан с колясками, на колясках и с палочками, на гироскутерах, моноколесах и всех других альтернативных видах транспорта. Здесь Горохов, в частности, предлагает учитывать точки притяжения – магазины, услуги, образовательные заведения, жилые комплексы и пр., – расположенные по разным сторонам улиц. «Люди, будучи рациональными существами, пытаются добраться от одних точек интереса к другим или к дому, максимально сократив свой путь», – объясняет Горохов. Поэтому, подчёркивает он, переходы надо размещать в соответствии с этими маршрутами, а не после смертельных ДТП с пешеходами, перебегавшими дорогу вне «зебры».

Данила Горохов работает в Петербурге в сфере городских исследований и развития, занимается территориальным планированием и несколько лет анализирует статистику ДТП, в частности, с пешеходами и велосипедистами.