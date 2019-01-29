В контрактах рванувшего под Гатчиной пиротехнического завода следствие нашло нелегальных фейерверков на 9 млн

Гендиректору пиротехнического завода «Авангард» Георгию Михно вменяют новый уголовный состав – незаконное предпринимательство в особо крупном размере. Его компания без лицензии сделала салютов на 9 млн рублей. Об этом сообщает Следственный комитет Ленобласти 29 января.

Михно заключил несколько контрактов на поставку батарей салютов в период с 1 января 2017 по конец декабря 2018 года. На изготовление пиротехники 3 класса опасности у его предприятия не было лицензии.

Как ранее писала «Фонтанка», по данным СПАРК, последнюю лицензию «Авангард» получил от Территориального фонда геологической информации по Северо-Западному федеральному округу в 1996 году, она перестала действовать в июле 2014 года. У завода был сертификат на пиротехнические игрушки, бенгальские свечи и хлопушки, но и они не действительны с 2013 года. Тем не менее, по версии следствия, за два года завод продал салютов на 9 млн, уголовное дело возбуждено по второй части 171 статьи УК РФ – Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Ранее суд отправил Михно под домашний арест как обвиняемого в ненадлежащем контроле за организацией рабочего процесса. Под следствием и домашним арестом также главный инженер предприятия Станислав Черников. Сотрудникам отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Гатчинскому району управления Госпожнадзора СК вменяет халатность.

На 16 административных дел потянуло состояние завода после прокурорской проверки.