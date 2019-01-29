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Город
29.01.2019 19:30
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План кампуса ИТМО Хайпарк нарисуют до конца декабря

 

Проект планировки инновационного центра и кампуса ИТМО в городе-спутнике Южный подготовит «Северо-Западная инжиниринговая компания». Работу подрядчик оценил в 30 млн рублей. Информация об этом 29 января появилась на сайте госзакупок.

АО «ИТМО Хайпарк» со второй попытки подвел итоги конкурса на проектно-изыскательные работы и разработку планировки территории инноцентра Университета ИТМО. Заказчик предлагал претендентам на заключение контракта 33,7 млн рублей, «Северо-западная инжиниринговая компания», единственный участник, снизила цену до 30 млн рублей.

Согласно техзаданию, в составе кампуса построят учебный корпус, центры информационных технологий, обработки данных и фотоники. Кроме того, в студгородке разместятся общежитие с гостиницей, клуб, спорткомплекс с кафе. Отдельное место будет зарезервировано для возведения лабораторий и бизнес-инкубаторов.

Инновационный кластер Хайпарка будет состоять из центров урбанистики и прогрессивных производств и бизнес-инкубатора. Все работы подрядчик должен закончить не позднее 23 декабря 2019 года.

Напомним, «ИТМО Хайпарк» объявил конкурс в середине декабря. По его итогам жалобы подали две компании – «Лимб» и «Сотэкс». Заявку первой отклонили из-за излишних требований, которые содержались в банковской гарантии. Претендент посчитал, что это не является основанием для недопуска. Рассмотрев претензию, антимонопольная служба не нашла оснований для удовлетворения жалобы.

«Сотэкс» указывал, что заказчик не вправе требовать от подрядчика наличия членства в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, так как достаточно, чтобы эти условия выполнял субподрядчик. УФАС согласился с доводами, но предписание не выдал.

В декабре «ИТМО Хайпарк» подвел итоги конкурса на разработку архитектурной концепции иннограда. Свое видение кампуса представили специалисты из Австрии, России, Нидерландов и Великобритании. Победителем признали проект британской компании Allies And Morrison.

В ближайшее время мастер-план на основании этой концепции должно представить московское архитектурное бюро RTDA.

Справка:

Инновационный центр «ИТМО Хайпарк» планируется построить на территории города-спутника Южный в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. На площади не менее 350 тыс. кв. м появятся новый кампус, бизнес-инкубаторы и прогрессивные производства, научные центры, общежития для студентов, жилье для преподавателей, размещены магистратура и аспирантура университета, ориентированные на прикладные исследования. Специализироваться «инкубатор мозгов» будет на прикладных исследованиях и разработках в сферах искусственного интеллекта и киберфизических систем, фотоники и квантовых технологий и урбанистики. К 2027 году университет планирует, что обучаться в иннограде будут 3,6 тыс. человек, создано 12 тыс. рабочих мест, пять инновационных производств и около 50 международных лабораторий. Общий бюджет финансирования проекта оценивается в 41 млрд рублей.

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