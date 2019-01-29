После вынужденной посадки в Сочи рейса Петербург - Анталья возбуждено уголовное дело. Пострадавшая стюардесса улетела с остальными пассажирами

Транспортное следствие в Сочи возбудило уголовное дело по статье «Хулиганство» после того, как пассажир петербургского рейса по пути в Турцию ударил бортпроводника.

Как сообщает Следственный комитет, 33-летнего пассажира задержали после посадки рейса в Сочи около половины второго днем 29 января. Пьяный дебош, о котором ранее сообщала «Фонтанка», по версии следствия, сопровождался избиением стюардессы. По информации нашего издания, ей не понадобилась помощь медиков, женщина продолжила выполнять обязанности бортпроводницы, когда самолет отправился дальше в Анталью ближе к четырем часам дня.

Тем временем официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что дебоширу вручили административный протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

В авиакомпании «Россия», которая осуществляла этот рейс, ранее сообщили, что пассажир вел себя агрессивно, оскорблял и провоцировал экипаж на драку. Избиение бортпроводницы перевозчик не подтверждал.