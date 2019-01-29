Совет при президенте РФ дал добро на проведение в Петербурге финала Лиги чемпионов - 2021

Заявку на проведение в Петербурге финала Лиги чемпионов в 2021 году во вторник согласовала межведомственная комиссия Совета при президенте РФ. Как сообщает 29 января пресс-служба аппарата вице-губернатора Владимира Кириллова, благодаря прошедшему в 2018 году чемпионату мира по футболу в Петербурге полностью готова не только спортивная инфраструктура, но и другие сопутствующие объекты, необходимые для проведения столь масштабных событий.

Сейчас идет совместная работа с «Зенитом» и Российским футбольным союзом по формированию заявочной книги на проведение финала Лиги чемпионов – 2021 в Петербурге.

Ранее футбольный клуб «Зенит» выражал готовность предоставить свой стадион для проведения решающего матча Лиги чемпионов.

Напомним, стадион «Санкт-Петербург» летом 2018 года принимал несколько игр чемпионата мира по футболу, а в 2020 году Северную столицу ждут матчи чемпионата Европы. России не впервой принимать финал этого европейского клубного турнира. Так, в сезоне-2007/08 «Манчестер Юнайтед» и «Челси» выясняли, кто из них является сильнейшим клубом в Европе, на московском стадионе «Лужники».