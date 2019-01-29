The Bell выяснил, кто и где придумал создать ЧВК «Вагнер». Идея родилась на Петербургском экономическом форуме

Идея создать в России частную военную компанию (ЧВК) могла родиться на полях Петербургского экономического форума еще в 2010 году. Как утверждает в своем расследовании интернет-издание The Bell, консультантом стал создатель первой в мире легальной работающей в Африке ЧВК Executive Outcomes Эбен Барлоу. Реализацию якобы поручили бизнесмену Евгению Пригожину, который сам категорически отрицает свою причастность к ЧВК «Вагнер».

В опубликованном 29 января материале The Bell описывает визит Барлоу в Северную столицу. Источники издания в Минобороны утверждают, что хотя Барлоу был заявлен в качестве участника сессии о том, как военным наладить сотрудничество с частным сектором и можно ли вообще «приватизировать» армию, главной целью его визита была закрытая презентация для военных Генштаба. На ней присутствовали и сотрудники главного оперативного управления, которое отвечает за планы применения армии, поделились с The Bell источники.

На форуме в Петербурге Барлоу рассказал военным о модели создания ЧВК и предложил варианты адаптации такой компании в России. Главным оставался вопрос, должна ли она быть легальной. Часть силовиков выступила резко против из-за сложностей с оборотом оружия.

Сам Барлоу сказал The Bell, что прекрасно помнит свое выступление в Петербурге: «Уже тогда я говорил, что частные военные компании с Запада и с Востока наводнят Африку — и там, и там есть люди, которые ищут власти, влияния и контроля за ресурсами. Так и произошло»

Реализацию идеи начали в 2012 году, пишет издание. Идея сделать ответственным за финансовые и хозяйственные вопросы бизнесмена Евгения Пригожина, как утверждает в расследовании The Bell, родилась в Генштабе. Бизнесмен выстраивал свой бизнес по поставке питания для государственных нужд и планировал развивать это направление в армии.

Впервые о «группе Вагнера» осенью 2015 года написала «Фонтанка».

Через представителя Евгений Пригожин передал The Bell, что у него нет компаний, которые были бы связаны с контрактами на снабжение и оказание услуг армии, а сам он не имеет никакого отношения к ЧВК «Вагнер».