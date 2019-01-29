В Финляндии может появиться первый углеродно-нейтральный хоккейный клуб

Хоккейный клуб «Пеликаны» из финского города Лахти намерен стать первой в стране углеродно-нейтральной командой. Об этом 29 января сообщается на официальном сайте Лахти.

Технологический университет LUT ранее исследовал углеродный след Национальной хоккейной лиги и вычислил, что потенциал глобального потепления (эквивалент CO 2 ) для 15 команд составляет 6400 тонн в год. В исследовании учитываются, среди прочего, потребление природных ресурсов и энергии, а также различные выбросы и отходы, возникающие в результате деятельности клубов.

«Пеликаны» ставят перед собой цель свести к нулю вызванные их деятельностью выбросы парниковых газов, чтобы снизить воздействие на климат. Таким образом хоккейный клуб и город Лахти продвигают идею экологической ответственности, надеясь, что на своём примере заставят всех любителей хоккея сделать правильный выбор в пользу полезного для окружающей среды образа жизни.

В других финских городах тоже придумывают способы сделать спорт «зеленее». Например, в Миккели фанатов, купивших сезонный абонемент на игры городского клуба Jukurit, стимулируют пересесть с автомобилей на общественный транспорт, обеспечивая бесплатный проезд в дни матчей, указано на сайте LUT.

Ранее цель свести свой углеродный след к нулю поставил перед собой Симфонический оркестр Лахти. Проект вызвал международный интерес и получил национальную награду за инновации.

Город Лахти, который утилизирует 96% отходов, также борется за звание «Зелёной столицы» Европы – 2021. Победителя назовут в июне 2019 года.