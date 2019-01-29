Новость в картинке: какие автомобили с пробегом предпочитают петербуржцы

В Петербурге за 2018 год было продано 192 648 легковых автомобилей с пробегом. Это на 0,7% больше, чем в 2017 году.

Как сообщает 29 января аналитическое агентство «Автостат», лидером на вторичном рынке Петербурга стал Ford Focus. За минувший год в городе на Неве с рук купили 7928 «Фокусов». Но по сравнению с предыдущим годом этот результат оказался на 2,5% меньше.

Второй по популярности – Hyundai Solaris. Более того, его продажи на вторичном рынке показали самый большой рост в топ-10 – на 28,8%. А самое большое падение перепродаж демонстрирует Volkswagen Passat – минус 9,7%.