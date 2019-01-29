Глава Нацразведки США заявил об угрозе нападения России

Соединенные Штаты считают, что для них и их союзников существует угроза с точки зрения кибершпионажа и влияния со стороны России, а также угроза нападения. Такую позицию обозначил директор Национальной разведки США Дэниел Коутс в письменном вступительном слове к слушаниям в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США 29 января.

"По нашей оценке, для Соединенных Штатов и их союзников существует угроза с точки зрения кибершпионажа и влияния, а также угроза нападения со стороны России", – считает он. С его точки зрения, как сообщает ТАСС, "Москва остается эффективным противником с широкими возможностями, который прибегает к кибершпионажу и кибератакам, а также к операциям по оказанию влияния для достижения политических и военных целей".

"Российская разведка и службы безопасности продолжат выбирать в качестве целей информационные системы США, а также компьютерные сети наших партнеров по НАТО и альянсу "Пяти глаз" (Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США. – Прим. ред.) для получения технической информации, военных планов и сведений о правительственной политике", – утверждал он.

Коутс также добавил, что стремление России к расширению глобального присутствия может создавать все более серьезную угрозу для Соединенных Штатов.

Соединенные Штаты полагают, что Россия в 2019 году добьется особого прогресса в модернизации своих средств противовоздушной обороны (ПВО), средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и подводных лодок, отметил Коутс.

"По нашим оценкам, Россия продолжит модернизацию своих вооруженных сил, однако в особенности она добьется прогресса в сфере ПВО, подводных лодок и средств РЭБ", – утверждал он.

"По мере того как Китай и Россия стремятся расширить свое влияние по всему миру, они размывают принятые нормы безопасности и повышают риски региональных конфликтов, в частности на Ближнем Востоке и в Южной Азии", – считает Коутс.

Он также выразил мнение, что "Россия и Китай стремятся формировать международную систему и региональную безопасность, а также оказывать влияние на политику и экономику во всех регионах мира, в особенности прилегающих" государствах.

"Китай и Россия в большей степени согласовывают свои действия, чем когда-либо начиная с середины 1950-х годов, и [их] отношения, вероятно, укрепятся в наступившем году, поскольку некоторые их интересы и представления об угрозах совпадают, особенно в воспринимаемых [ими] односторонности и интервенционизме США, продвижении демократических ценностей и прав человека Западом", – сказал директор Национальной разведки США.