«Снег ни о чём, чего тупите?». В Петербурге 9 баллов, уже традиционные

Вечером 29 января в Петербурге снова 9 баллов и держатся они почти час. Это уже стало нормой: «девятки» загруженность дорог достигает каждый будний день (в том числе вчера) начиная с «десятки» 17 января. Так что стоит ли винить в пробках сегодняшний снегопад, пока не очень сильный, непонятно.

Многие автомобилисты видят причину в самом снеге, другие – в том, что все остальные «разучились водить», то есть излишне аккуратничают («Снег ни о чём, чего тупите?», «Не можете ехать: Вперёд в метро!»), третьи – в старом снеге на дорогах, то есть в плохой работе дорожных служб («Коммунальщики только из-под палки работают»), четвёртые до кучи приплетают Путина. Уборку дорог в «разговорчиках» «Яндекса» сегодня хоть и обсуждают, но откровенно хвалебных отзывов, напоминающих работу снежных ботов «из Приморья», пока не замечено.

За последний час сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал несколько крупных пробок, в основном на севере города:

17:27 – Кантемировская улица, проспект Маршала Блюхера, от Выборгской набережной до Кушелевской дороги. В пробке длиной 2,6 км можно потерять 50 минут, что на 20 минут больше обычного.

17:45 – Софийская улица, от улицы Белы Куна до улицы Димитрова. В пробке длиной 3,3 км можно потерять 1 час 3 минуты, что на 33 минуты больше обычного.

17:57 – проспект Маршала Блюхера, Кушелевская дорога, от Кондратьевского проспекта до железной дороги. В пробке длиной 2,7 км можно потерять 42 минуты, что на 22 минуты больше обычного.

18:06 – неожиданно плотное движение на шоссе Революции – Рябовском шоссе. Загруженность магистрали к КАД – 10 баллов, что на 3 балла выше обычного.

18:06 – неожиданно плотное движение на Гражданском проспекте. Загруженность магистрали в центр – 9 баллов, что на 3 балла выше обычного.

18:06 – Пискаревский проспект, от проспекта Металлистов до Шафировского проспекта. В пробке длиной 2,9 км можно потерять 1 час 5 минут, что на 35 минут больше обычного.

18:06 – улица Академика Лебедева, Лесной проспект, от Литейного моста до Кантемировской улицы. В пробке длиной 3,7 км можно потерять 60 минут, что на 20 минут больше обычного.

18:12 – Полюстровский проспект, от Кондратьевского проспекта до проспекта Маршала Блюхера. В пробке длиной 2,5 км можно потерять 56 минут, что на 22 минуты больше обычного.

18:30 – шоссе Революции, от Большеохтинского проспекта до Индустриального проспекта. В пробке длиной 2,8 км можно потерять 53 минуты, что на 21 минуту больше обычного.

Снежный фронт, который «Фонтанка» заметила ещё на подходе, полностью накрыл Петербурга и большую часть Ленобласти. Снег, по прогнозам синоптиков, продолжится и завтра. Он несёт с собой потепление. Если утром в городе было до минус 16 градусов, то сейчас, по данным «Яндекса», минус 5, ночью будет минус три, а уже завтра – ноль.

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Снег в этом году рекордный, на днях заявил Смольный. За 25 дней января в Петербурге толщина снежного покрова составила 83 см снега. Суперснежной зимой 2010-2011 годов, после которой в городе сменился губернатор, за весь январь накопилось 82 см.