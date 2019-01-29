МИД РФ насмешил предвыборный украинский плакат «либо Порошенко, либо Путин»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на украинский предвыборный плакат, на котором были размещены изображения президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина.

На форуме по выдвижению Порошенко кандидатом в президенты страны 29 января организаторы показали предвыборный ролик. На одном из кадров появилось изображение лидеров России и Украины с текстом «либо Порошенко, либо Путин».

«А Путин в курсе, что его на Украине могут вместо Порошенко выбрать? Интересно, как будут выглядеть бюллетени», — пошутила Захарова в своем Facebook.

Порошенко объявил о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих президентских выборах, пообещав через 5 лет подать заявку Украины на вступление в Евросоюз.

Президентская кампания на Украине стартовала 31 декабря 2018 года. Выборы состоятся 31 марта 2019 года. Порошенко находится на 4 – 5-м месте в рейтингах симпатий украинских избирателей. Их лидером на протяжении нескольких месяцев остаётся экс-премьер Украины Юлия Тимошенко.