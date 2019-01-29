Мать умершего от истощения мальчика уже лишалась родительских прав. С ребенком сидела пьяная нянька, она тоже мертва

Подозреваемая по уголовному делу об убийстве годовалого ребенка жительница Петербурга пряталась от органов опеки, а в качестве няньки для малыша наняла пьющую знакомую. Нерадивую мать уже лишали родительских прав.

Подробности условий жизни умершего мальчика 29 января сообщает аппарат уполномоченного по правам ребенка в Петербурге. Годовалый младенец умер от крайней степени истощения, долгое время он вообще ничего не ел. Как выяснила омбудсмен Светлана Агапитова, двое старших детей, мальчики 10 и 14 лет, с ней не жили, родительских прав на старшего она была лишена. Младенец же регулярно оставался на попечении ее знакомой, той она платила за присмотр. «Эта женщина толком не смогла объяснить, почему ребенок был доведен до такого состояния: на момент опроса следователями она была пьяна. Сегодня стало известно, что она тоже скончалась», – добавили в аппарате.

Ранее в городской прокуратуре сообщали, что органам опеки было известно о неблагополучии семьи еще с 2017 года, проверить соцработников на предмет халатности обещали и в Следственном комитете.

Агапитова поговорила с представителями учреждений соцзащиты Кировского района. Мать ребенка якобы призналась, что обманула органы опеки и врачей поликлиники, сообщив им, что переехала в другой район. Последний раз дома у подозреваемой специалисты были осенью 2017 года по заявлению медиков. «Жилищно-бытовые условия оказались удовлетворительными, у мальчика было все необходимое. Поводов для дальнейшего вмешательства не усмотрели», – добавили в аппарате омбудсмена.

Ребенок умер в квартире на Кронштадтской улице 28 января. В марте ему должно было исполниться два года.