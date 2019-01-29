Кунсткамера не получала поручений от Минкульта в отношении черепа Хаджи-Мурата

Директор Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук Андрей Головнев прокомментировал «Фонтанке» ситуацию вокруг черепа Хаджи-Мурата, о грядущей передаче которого Дагестану 28 января сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Уже давно в Министерстве культуры создана специальная комиссия, которая занимается этим вопросом, – пояснил Андрей Головнев. – Все решает она, мы просто следуем ее инструкциям. Комиссия пока не закончила свою работу, и никаких распоряжений нам не поступало».

По его словам, Кунсткамера получила очень много запросов от СМИ насчет широко обсуждаемой много лет потенциальной передачи останков аварского вождя и военачальника XIX века, почитаемого сразу несколькими народами. В то же время у самого учреждения, по словам его директора, «своего мнения по этому поводу быть не должно».

28 января на странице Сергея Миронова в соцсети «ВКонтакте» был опубликован ответ из администрации президента за подписью советника президента Владимира Толстого. В нем говорится, что по указанию главы государства позиция Миронова о целесообразности передачи черепа Хаджи-Мурата в Республику Дагестан для захоронения была рассмотрена «и в целом поддержана»: «По итогам консультаций с руководством Республики Дагестан принято решение осуществить акт передачи останков позднее с учетом текущей внешнеполитической ситуации в республике».

Напомним, межведомственная комиссия по координации деятельности, связанной с исследованием и перезахоронением останков Хаджи-Мурата, была создана приказом Минкульта в 2015 году. В 2017 году захоронить череп предложил глава Чечни Рамзан Кадыров. При этом на череп героя претендует не только Дагестан, на территории которого тот родился, но и Азербайджан — там было захоронено его тело. Политологи связывают возможное захоронение останков со всплеском национального самосознания, причем при любом исходе ситуации.