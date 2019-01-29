У Великобритании опять не получается выйти из ЕС. Британский премьер едет в Брюссель договариваться

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена провести с еврочиновниками переговоры об условиях Вrexit. Поездку в Брюссель уже подтвердили в канцелярии правительства.

Камнем преткновения между Соединенным Королевством и Европейским союзом на этот раз стало положение об особом таможенно-пограничном режиме в Северной Ирландии. Парламент Великобритании требует от премьера отказаться от использования соглашения, тогда как Брюссель не готов пересматривать его положения. Об этом 29 января сообщает издание The Guardian.

Тереза Мэй заверила, что постарается вернуться в королевство с новой сделкой с ЕС. Уже сегодня, 29 января, она собирается провести телефонные переговоры с лидерами европейских стран, чтобы убедить их в своей позиции. Премьер-министр также заверила, что выход из союза запланирован на 29 марта. При этом если Великобритании не удастся согласовать все условия выхода, то страна покинет ЕС без соглашения.

«Речь идет не о дальнейшем обмене письмами, а о существенном и юридически обоснованном изменении соглашения о выходе из союза», – цитирует выступление Мэй в парламенте Reuters.