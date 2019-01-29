Петербургский отряд «Экстремум» будет участвовать в разработке поисково-спасательных технологий нового поколения

Петербургский поисково-спасательный отряд «Экстремум», специализирующийся на поиске и спасении людей, присоединился к масштабной исследовательской инициативе «Одиссея» по разработке поисково-спасательных технологий нового поколения.

Проект «Одиссея» создан Благотворительным фондом «Система». Это первый в России исследовательский проект, направленный на поиск технологических решений по преодолению социальных проблем. «Одиссея» состоит из серии технологических конкурсов длительностью 1,5 года каждый. Тема первого конкурса – «Поиск человека в природной среде». По условиям конкурса команды-участники должны предложить техническое решение, способное найти человека, потерявшегося в лесной среде, без источника связи, быстрее, чем за 10 часов, при любой погоде и в любое время суток.

Официальное соглашение о сотрудничестве между «Экстремум» и БФ «Система» было подписано в Москве в рамках стратегической сессии «Развитие сегмента Поиск и спасание в России'2022». По условиям соглашения, как сообщили в «Экстремум», петербургский отряд войдёт в экспертный состав «Одиссеи» и будет участвовать в учебно-полевых мероприятиях для команд, разрабатывающих поисково-спасательные технологии.

«Наш отряд специализируется на поиске и спасении людей, терпящих бедствие в лесу. Это одно из самых важных направлений нашей деятельности. За годы работы было опробовано множество технологий и разработаны методики поиска людей, успешно использующиеся как нашим отрядом, так и другими службами. От сотрудничества с проектом "Одиссея" мы прежде всего ожидаем новых технологических прорывов в сфере поиска и спасания людей, терпящих бедствие в природной среде», – сказал председатель «Экстремума» Борис Лейтес

По словам президента фонда «Система» Анны Янчевской, опыт и знания спасателей «Экстремума» помогут участникам конкурса доработать свои технические решения с учётом реальных условий и успешно пройти полевые испытания. Первые учения стартуют уже весной.

Проект «Одиссея» был запущен в июле 2018 года. Сегодня к инициативе присоединилось уже более 40 экспертов из различных областей, в том числе эксперты из поисково-спасательных отрядов «Лиза Алерт», «Ангел», «Кронштадт Аэро», Университета Иннополиса и др. География потенциальных участников конкурса уже охватила 39 городов. Более 126 команд подали заявки, 42 из них уже имеют готовые прототипы решений, например, использование роя дронов, поисково-спасательных маяков, наземных роботов, технологий распознавания образов, акустических и сейсмодатчиков и т.д.