Паредес оставил прощальное послание «Зениту» и Петербургу на русском языке

Новичок футбольного клуба «ПСЖ» Леандро Паредес по-русски попрощался с «Зенитом». Во вторник, 29 января, 24-летний футболист опубликовал, видимо, последний пост в инстаграме с фотографией себя в футболке петербургской команды. «Я хочу поблагодарить всех сотрудников Клуба, моих товарищей и всех болельщиков Зенит за доброе отношение и уважение в течение всего этого времени. Я узнал прекрасный город, о котором увезу лучшие воспоминания. Он всегда будет в моем сердце», – говорится в подписи к фото.

Почти сразу в инстаграме Паредеса появилось новое фото, где футболист уже облачен в форму «ПСЖ».

Напомним, за продажу Паредеса в «ПСЖ» «Зенит» получил 40 млн евро и может получить еще 7,5 млн в виде бонусов за различные успехи игрока. Это вторая по размеру продажа петербургской команды в истории. За большую сумму уходил только бразильский нападающий Халк (56 млн евро).

«Зенит» купил Паредеса в 2017 году за 23 млн евро у «Ромы». Всего Паредес сыграл за сине-бело-голубых 61 матч, в которых забил 10 мячей и отдал 15 результативных передач. Он дважды признавался болельщиками игроком месяца.