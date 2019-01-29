Похитителя Куинджи из Третьяковской галереи арестовали до конца марта. У него были сообщники

Обвиняемый в краже картины Архипа Куинджи с выставки в Третьяковской галерее арестован до 27 марта. Он просил отпустить его домой, но следствие уверено в наличии сообщников.

Как сообщают журналисты «Говорит Москва», на заседании в Таганском суде 29 января Денис Чуприков отказался отвечать, признает ли он вину, и просил о домашнем аресте. Ранее следователь по делу о краже заявил, что установлены не все соучастники преступления. О том, что у похитителя могут быть сообщники, в правоохранительных органах сообщали еще в день кражи. Чуприков арестован на месяц и 26 суток.

Полотно, хранителем которого является Русский музей в Петербурге, исчезло с выставки в Москве 27 января. Судя по записям с камер видеонаблюдения, обвиняемый просто подошел к стене, снял картину «Ай-Петри. Крым» и ушел вместе с ней. Раму он оставил между этажами на одной из лестниц, на ней же нашлись его отпечатки. Они были в базе МВД, похититель находится под подпиской о невыезде по делу о хранении наркотиков. Картину нашли на стройке в Заречье, где Чуприков устанавливал инженерные системы. Свой поступок он назвал спонтанным, объяснил его долгами. После просмотра видеозаписей в компании следователей он не стал отпираться и сознался, что стащил Куинджи на глазах у других посетителей. На картине были обнаружены потертости из-за «варварской» перевозки, существенного урона полотну они не нанесли.