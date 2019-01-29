Маршруточник в Петербурге прищемил мать дверью и увёз от неё ребёнка

Женщина осталась на улице, а её двухлетняя дочь – в салоне отъезжающего от остановки маршрутного автобуса: водитель их не заметил. Неприятный инцидент произошёл с петербурженкой, которая везла ребёнка из детского сада домой. К счастью, обошлось без травм. Компания-перевозчик проводит проверку.

Читательница «Фонтанки» Анна вместе с дочкой села в маршрутное такси К-369 на остановке «Замшина улица» через заднюю дверь примерно в 18:10 28 января. К передней двери пройти не смогли: в салоне было битком.

«Подъезжая к нашей остановке «Кушелевская дорога», я нажала на кнопку открытия дверей, которая своим сигналом (его слышал весь салон) передала водителю автобуса информацию о том, что на задней площадке есть пассажиры, которые будут выходить на данной остановке. Убедившись, что водитель нас заметил, мы стали готовиться к выходу. С ребёнком этот процесс занимает времени чуть больше обычного», – рассказывает сегодня Анна.

На остановке водитель открыл обе двери: впереди тоже выходили. Опасаясь гололедицы, Анна сначала сама спустилась из автобуса и, держа за руку дочку, помогала ей выйти. В этот момент водитель закрыл двери, прищемив женщине руку. А двухлетняя малышка так и осталась в салоне уезжающей маршрутки.

Через несколько метров водитель остановился и открыл двери: его внимание привлекли криками и девочка, и пассажиры, и люди, стоявшие на остановке.

«В этот момент я в шоковом состоянии, окруженная подбежавшими людьми с остановки, выхватила испуганного и заплаканного ребёнка из автобуса. Пребывая, мягко говоря, в потрясенном состоянии, я, тем не менее, решила сфотографировать регистрационный номер автобуса, который уже спешил удалиться. Но когда я достала телефон и стала делать фото, автобус неожиданно остановился, и из него выскочил водитель, размахивая руками и сыпля обвинениями в наш адрес. Накричавшись, водитель поспешил покинуть место происшествия, не извинившись и не предложив помощи», – пишет наша читательница. Успокоившись и поблагодарив неравнодушных свидетелей за помощь, женщина с дочерью пошли в сторону дома.

Фото: читательница «Фонтанки» Анна

В компании «Питеравто», обслуживающей данный маршрут, «Фонтанке» подтвердили факт инцидента. В настоящее время проводится внутренняя проверка, отметили в пресс-службе компании.