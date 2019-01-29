Процесс будет тяжелым: Минтруд заявил о начале пересмотра потребительской корзины

Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин заявил, что ведомство начало работу по пересмотру потребительской корзины. Новые расчеты будут готовы в 2019 – 2020 годах.

Глава Минтруда ждет непростых переговоров на эту тему с профсоюзами, работодателями и экономическим блоком, так как это касается «серьезных средств». Ожидается, что наработки лягут в основу бюджетного процесса в весеннюю сессию 2020 года, пишет 29 января «Коммерсант».

На расширении корзины настаивает глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. По его оценкам, размер минимального потребительского бюджета сейчас примерно вдвое больше, чем нынешняя стоимость потребительской корзины.

Как писала «Фонтанка», потребительскую корзину для петербуржцев «заморозили» до 2021 года. И она остается аналогичной нормам, которые действовали с 2014 года. В частности, на одного представителя трудоспособного населения в год полагается 130,6 кг хлебопродуктов, 115,2 кг овощей и бахчевых, 58,9 кг мясопродуктов и 4,9 кг чая, соли и специй. Минимально 99,7 кг хлеба требуется пенсионерам и 79,2 кг – детям. Люди преклонного возраста нуждаются в 101 кг овощей и 54,2 кг мясных изделий, дети – 113,1 и 44,1 кг соответственно.