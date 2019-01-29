Ароматизаторы New Galaxy: как на нас влияют различные запахи

предоставлено компанией «Галамарт»

Если вы пользуетесь ароматизаторами для дома или автомобиля, знания какой аромат для чего подходит, вам очень пригодятся. «Усыпляющий» аромат, когда вы за рулем, может сослужить плохую службу, поэтому запахом лаванды лучше наслаждаться дома.

В широком ассортименте ароматизаторов New Galaxy можно найти буквально любой аромат, но всегда ориентируйтесь на то, какой и для чего лучше подойдет:

Ароматизатор подвесной New Galaxy Freshway «Кофе» (от 99 руб.)

предоставлено компанией «Галамарт»

Кофе – практически синоним энергии, причем аромат действует не хуже самого напитка! Он повышает настроение и работоспособность, придает бодрости, словом, когда вы утром, садясь в машину, ощутите кофейный аромат, жить станет веселее.

Ароматизатор на дефлектор New Galaxy Diffuse «Прохладный водопад» (от 249 руб.)

предоставлено компанией «Галамарт»

Свежий и не резкий аромат, который распространяется по всему автомобилю и долго держится. Стильный флакон и «пробуждающий» аромат – хороший выбор, когда предстоит дальняя дорога. Кстати, что немаловажно, ароматизаторы на дефлектор работают даже в сильные морозы.

NEW GALAXY Ароматизатор диффузор с палочками «Жасмин» (от 104 руб.)

предоставлено компанией «Галамарт»

Компактный диффузор – это не только приятный запах, но и стильное дополнение к любому интерьеру: просто вставьте пористые палочки в стеклянный флакон, и нежный фоновый аромат заполнит пространство комнаты. Аромат жасмина способствует нормализации сна, снятию тревожности, так что такой диффузор наверняка займет свое почетное место в вашей спальне.

NEW GALAXY Ароматизатор мембранный «Ваниль» (от 59 руб.)

предоставлено компанией «Галамарт»

Ваниль – один из самых «теплых» и домашних ароматов. Уютная и расслабляющая ваниль – то, что нужно после тяжелого рабочего дня. Кстати, такой ароматизатор может использоваться как самостоятельно, так и в качестве сменного блока.

Все эти ароматизаторы (да и не только эти) вы найдете в ближайшем «Галамарте»: среди широкого ассортимента каждый сможет подобрать «свои» ароматы на все случаи жизни. Кстати, ароматизаторы New Galaxy отличаются не только доступной ценой, но и высоким качеством, и натуральными компонентами в составе.

8 800 333-4-000

www.galamart.ru