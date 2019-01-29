Госдеп передал венесуэльской оппозиции контроль над активами республики в США

Госдепартамент США позволил Хуану Гуайдо, которого американцы и ряд других стран признали главой Венесуэлы, распоряжаться активами латиноамериканской республики на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка.

«Это поможет законному правительству Венесуэлы защитить активы на благо народа Венесуэлы» – так решение США 29 января прокомментировал руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Роберт Палладино в комментарии Reuters.

Госдеп США призвал другие страны последовать примеру Америки, чтобы усилить давление на режим действующего президента Николаса Мадуро.

Ранее Минфин США ввел новые ограничения в отношении венесуэльской нефтегазовой государственной компании PDVSA. Российский МИД, в свою очередь, осудил новые рестрикции. Минфин РФ надеется на то, что латиноамериканская республика будет расплачиваться по своим долгам перед Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США "беспрецедентно" нарушают нормы международного права, пытаясь любой ценой отстранить от власти Мадуро.

Напомним, что Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы на фоне массовых протестов 23 января. В скором времени глава США Дональд Трамп официально признал Гуайдо временным венесуэльским лидером. Его полномочия также признали Канада, Бразилия, Аргентина и другие страны. Ряд стран ЕС готовы признать Гуайдо президентом Венесуэлы в случае, если вступивший в должность 10 января Николас Мадуро не объявит о проведении новых выборов. Признают законным президентом Николаса Мадуро РФ, Китай, Мексика и ряд других стран.