Мать умершего от истощения на Кронштадтской улице младенца ответит по уголовному делу. Ее подозревают в убийстве

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса после смерти малолетнего ребенка в Кировском районе. Дело о халатности грозит и органам опеки.

Как сообщает ведомство, мать ребенка умышленно оставила сына без присмотра, ухода и еды. Точные причины его смерти установит экспертиза, в качестве предварительной, как ранее и писала «Фонтанка», называется истощение. Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемой.

Под доследственную проверку попали представители учреждений соцзащиты и здравоохранения Кировского района, органов опеки МО "Автово". В их действиях следствие поищет халатность. Проверяет их и прокуратура – информацией о неблагополучии родителей соцработники владели с 2017 года.

В марте малышу должно было исполниться два года. Его 31-летняя мать не работает, воспитывает ещё двоих детей, мальчиков 4 и 9 лет. Спасти ребенка от голодной смерти в квартире на Кронштадтской улице пыталась подруга родительницы, от смеси он отказался. Малыш умер накануне днем.