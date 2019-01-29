Больной Кличко поддержал решение Порошенко снова двинуть в президенты Украины. По видеосвязи

Мэр Киева Виталий Кличко поддержал решение президента Украины Петра Порошенко баллотироваться на второй срок.

"Я поддерживаю выдвижение кандидатом на должность президента Украины Петра Порошенко, который обещал реализацию закона про столицу, который сможет дать возможность реального самоуправления не только Киеву, но и каждому городу, и поселку. Сильные города – сильная Украина", – сказал Кличко в видеообращении, которое показали на форуме в Киеве, трансляция которого ведется на украинских телеканалах и страничке Порошенко в Фейсбуке.

Накануне пресс-секретарь мэра Киева Оксана Зиновьева сообщила, что Кличко госпитализировали в Австрии, сразу после завершения международного экономического форума в швейцарском Давосе. Зиновьева настаивает на том, что госпитализация бывшего боксёра-супертяжа, а ныне политика, плановая и связана с обострением старой травмы спины.