Подмосковный главк проверяет видео: в соцсетях пишут, что скорую заблокировал полицейский

Полиция Московской области заинтересовалась сообщением в одной из групп «ВКонтакте» о водителе, не пропустившем скорую помощь. По словам очевидцев, автохамом оказался сотрудник МВД.

Сообщение появилось в группе «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» днем 28 января. На приложенной записи видно, что на узкой заснеженной дороге автомобиль «Рено» загородил проезд встречной машине скорой помощи, следующей с включенными световыми и звуковыми сигналами, и не двигается с места. По словам очевидца, инцидент произошел на улице 60 лет Октября в поселке Белоозерский, а за рулем «Рено» был местный участковый.

В ГУ МВД России по Московской области по этой информации начали проверку.

«По информации, размещенной в интернете, о том, что якобы сотрудник полиции не уступил дорогу автомобилю «скорой помощи», назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», – цитирует сообщение подмосковного главка агентство городских новостей «Москва» 29 января.