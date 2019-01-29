Выезд на встречку на Володарском мосту собирает пробку. У мужчины разбита голова

Мощную пробку собирает серьёзное ДТП, случившееся на Володарском мосту вечером 29 января. Её «хвост» начинается на проспекте Славы у Пражской улицы.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», «водитель серебристого «Опеля» не справился с управлением и выехал на встречку». Участников, по словам очевидцев, три: два «Опеля» и один «Шевроле Спарк» (или «Равон Р2»), одна из машин – арендованная.

На фотографиях видно одного пострадавшего (мужчину с травмой головы) и три машины скорой помощи.

Ещё в 15:57 «Яндекс.Пробки» зафиксировали неожиданно плотное движение на проспекте Славы – Народной улице к КАД: 8 баллов, что на 4 балла выше обычного, а в 16:03 – пробку длиной 3,5 километра (Невский путепровод, Ивановская улица, Володарский мост, Народная улица, от Софийской улицы до Дальневосточного проспекта), в которой можно потерять 39 минут, что на 25 минут больше обычного. ДТП находится внутри этой пробки, но, как видно на «Яндекс.Карте», является причиной основного, «бордового» затора, в котором движутся со скоростью 3 – 5 км/ч.

Напомним, накануне ночью из-за выезда на встречную полосу на проспекте Обуховской Обороны пострадали три человека.

Вчера вечером на Володарском мосту также случилось ДТП, собравшее крупную пробку, – с участием нескольких автомобилей и трактора.