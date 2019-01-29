Тысячи людей готовы платить за опыт работы пастухом в Финляндии

Число желающих поработать летом пастухом в Финляндии с прошлого года выросло на четверть. Лесное управление страны получило 11 тысяч заявок на волонтёрскую должность, сообщает Yle.

При этом экотуристам не только не платят деньги за выполнение обязанностей по выпасу скота — с них берут плату. По сути доброволец, пройдя специальный инструктаж, арендует ферму, где разводят коров и овец, и ухаживает за животными в течение недели. Аренда фермы стоит от 350 до 500 евро, в зависимости от места, и включает размещение.

Желающие окунуться в сельский быт выбирают из 174 недель и 14 мест. Наибольшей популярностью пользуются пастбища, расположенные в заповедных зонах Лапландии и Коли. Доходы от волонтёров направляются на развитие природных заповедников.