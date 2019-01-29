131 км и 5 млрд рублей. Какие дороги в Петербурге отремонтируют в 2019 году

Смольный утвердил адресную программу ремонта городских дорог на текущий год. Покрытие обновят на 128 улицах общей площадью 2,3 млн кв. м. «Фонтанка» изучила планы властей и составила карту обновления асфальта.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры определился со списком дорог, которые будут отремонтированы в 2019 году. Больше всего свежего асфальта достанется Кировскому, Выборгскому и Центральному районам. В конце списка – Московский, Фрунзенский и Курортный. За год Смольный планирует потратить 4,6 млрд рублей, чтобы отремонтировать 131 км городских дорог. Еще 350 млн рублей пойдет на обновление 3 км трамвайных путей.

В прошлом году объём адресной программы по статье «ремонт дорог» также составил 5 миллиардов рублей, а список включал в себя 101 адрес. Общая площадь ремонта составила 2,3 млн кв. м, а протяженность – 152 км.

Как рассказали в КРТИ, более половины адресов были выбраны исходя из обращений петербуржцев на портале "Наш Санкт-Петербург".

В Кировском районе планируется привести в порядок 14,33 км дорог и тротуаров за 445 млн рублей, освежат асфальт на 12 улицах. Сильнее всех обновится проспект Стачек, где выборочно отремонтируют участки от площади Стачек до Кронштадтской площади и от проспекта Маршала Жукова до улицы Морской Пехоты (7,4 км всего). Поработают с дорожным полотном и на улице Дивинского — её приведут в порядок целиком, также как и Лермонтовский переулок.

Одной из наиболее заслуживающих новенького асфальта улиц, согласно «Карте убитых дорог» проекта «Общественного народного фронта», является Турбинная. Её должны отремонтировать полностью. А вот соединяющей проспекты Стачек и Маршала Говорова улицы Швецова, отдельные участки которой также требуют вмешательства дорожников, как и перекрестка проспекта Маршала Говорова и улицы Трефолева, в списке пока нет.

На 14,29 км дорог Выборгского района будет потрачено 357 млн рублей; здесь приведут в порядок 9 улиц. Больше всего достанется проспекту Просвещения, где доведут до ума 4 км участка от Выборгского шоссе до проспекта Культуры. Этот загруженный транспортом отрезок дороги уже давно требовал реинкарнации. Точно так же, как и Выборгское шоссе, где обновят 3,63 км от КАД до границы с Ленобластью.

Назрели проблемы и на Тихорецком проспекте: его починят от улицы Гидротехников до Северного проспекта. А вот почти половине Суздальского проспекта и половине проспекта Энгельса, которые фигурировали в прошлогодней адресной программе, согласно карте «Убитых дорог», все еще требуется ремонт.

Несмотря на то, что протяженность ремонтируемых дорог в Центральном районе меньше, чем в других, и составляет 10,96 км, именно они получат больше всего денег – 457 млн рублей. Полностью приведут в порядок улицы Маяковского (1,3 км) и Новгородскую (1,4 км), где находится новый офис петербургских чиновников «Невская ратуша». Вдохнут новую жизнь в асфальт и на площади Восстания, и на Тележной, и еще на 13 улицах.

В Адмиралтейском районе планируется отремонтировать 9,15 км улиц. За это бюджет заплатит 222 млн рублей. Самая протяженная, которую «подлечат», – Курляндская улица. Была вероятность, что её приведут в порядок еще в 2018 году, но не сложилось. В список вошел и требующий вмешательства дорожников участок (1,34 км) набережной канала Грибоедова по нечетной стороне, от улицы Гороховой до Львиного переулка.

Дождались своего часа и Адмиралтейская набережная, и улица Писарева, по которой движение транзитом идет с Васильевского острова в Кировский район. При этом в программу не попала набережная Мойки, участок тротуара которой также отмечен на карте «Убитых дорог».

В глаза бросается, что стоимость ремонта дорог схожей протяженности разнится. В первую очередь это связано с разницей ширины улиц, а значит, и разницей площадей. Во-вторых, на стоимость ремонта также влияет расположение и загруженность конкретного участка дороги.

9,55 км дорожного полотна за 355 млн рублей отремонтируют в Невском районе. Бюджетные деньги таки дошли до Дальневосточного проспекта на участке (2,1 км) от улицы Зольной до улицы Антонова-Овсеенко, а также до Народной улицы, по которой транспортный поток втекает в город с Мурманского шоссе: её обновят целиком. Вероятно, период ремонта Народной для многих автомобилистов станет проверкой на спокойствие и терпимость к пробкам. Если учесть, что летом собираются ремонтировать и участок трассы "Кола" у Ладожского моста, дачникам этого направления нынче не позавидуешь.

В 2019 году ждут дорожников чуть больше 3 км проспекта Большевиков от улицы Коллонтай до улицы Тельмана, а также улица Бабушкина, но пока не дождется участок улицы Тельмана между Октябрьской набережной и Дальневосточным, который до сих пор больше похож на рабочий проезд.

В Приморском районе новенький асфальт должен появиться на 9,56 км улиц. Целиком будут отремонтированы проспект Авиаконструкторов, улицы Илюшина и Уточкина. Кроме того, дорожники поработают на 2,8 км Комендантского проспекта между Нижне-Каменской улицей и Комендантской площадью. Вливание свежего асфальта получит и дорога в Каменку на участке от Суздальского проспекта до Выборгского шоссе.

Однако не были услышаны мольбы автомобилистов о ремонте на Сестрорецкой и Мебельной улицах, а также Торжковской и Белоостровской. Ждать придется и тем, кто надеялся проехать по свежему асфальту на набережной Черной речки.

В Красногвардейском районе за 461 млн рублей отремонтируют 5 улиц (9,5 км). Среди них давно требующие внимания Заневский проспект, проспект Косыгина от Индустриального проспекта до улицы Коммуны, а также шоссе Революции от проспекта Металлистов до улицы Химиков. Кроме того, будут отремонтированы две небольшие улочки – Комарова и Лагоды, а своего часа продолжают ждать Индустриальный проспект, проспект Наставников и Металлистов.

В Петродворцовом районе новым асфальтом можно будет полюбоваться на 8 улицах общей протяженностью 8,96 км. Налогоплательщикам это обойдется в 160 млн рублей. В частности, рабочих и технику можно будет увидеть на Астрономической, Есенинской, Львовской улицах, а также на улицах Нижняя Колония, Шахматова и Кипренского. Новое полотно появится и на Бабигонском шоссе. На участок Ропшинского шоссе, где колея уже больше похожа на гигантские трещины, пока денег не нашлось.

В Калининском районе в программу попали 8 км, но всего по двум направлениям: Гражданский проспект на участке от проспекта Маршала Блюхера до Суздальского проспекта, а также часть проспекта Луначарского между проспектом Культуры и до улицы Руставели. По 4 км дороги на обоих дорогах обойдется бюджету в 504 млн рублей. Стоит отметить, что асфальт на этих проспектах и впрямь пора обновить. Как, собственно, и на проспекте Непокоренных, однако он в программу не вошел, несмотря на колею.

Две улицы протяженностью 5,3 км освежат в Красносельском районе. За 191 млн рублей дорожники поработают на проспекте Ленина между Авиационной улицей до площади Воинской Славы, а также на улице Рихарда Зорге. Из наиболее проблемных, но не попавших в список Смольного, своего часа очень ждет улица Добровольцев, капитальный ремонт которой проводился 5 лет назад.

156 млн рублей власти потратят на три дороги общей протяженностью 4,39 км в Пушкинском районе, где новое покрытие получат Витебский проспект на участке от Южной окружной железной дороги до Московского шоссе, Звериницкая улица, а также само Московское шоссе от Софийского бульвара до реки Славянки. Не менее необходимы руки и техника дорожных строителей на участках Кедринской улицы и Центральной улицы, но не в этот раз.

В Петроградском 124 млн рублей уйдет обновление 3,5 км на 6 улицах: Введенской, Гатчинской, Корпусной, улицах Даля и Профессора Попова, а также Колпинского переулка. Местные жители внесли бы в этот список улицу Куйбышева, особенно участок у перекрестка с Петроградской набережной.

На Васильевском острове за 111 млн рублей отремонтируют только 16 – 17-ю линии и 18 – 19-ю линии, которые давно требуют внимания дорожников, хотя его более чем достойны и Средний проспект, и 12 – 13-я линии, и участок Малого проспекта перед поворотом на улицу Нахимова.

Колпинский район принесет дорожным строителям 78 млн рублей за работу на Октябрьской улице между улицами Правды и Ижорского Батальона, улице Труда от Шлиссельбургского до Петрозаводского шоссе, а также участке Полевой улицы между от улицей Богайчука и Петрозаводским шоссе. Вероятно, что колпинские автомобилисты с удовольствием внесли бы в этот список пару участков Заводского проспекта, и улицу Анисимова, и Соборную улицу, и еще треть всех районных улиц.

В Московском районе традиционно не самая сложная ситуация с транспортными артериями, и в 2019 году за 104 млн рублей здесь отремонтируют улицы Фрунзе и Типанова. Схожая ситуация в Курортном районе: 36 млн рублей уйдет на асфальтовую свежесть набережной реки Сестры на участке от улицы Борисова до дома 15 по набережной Сестры (правая сторона), а также на Вокзальную улицу в поселке Солнечное. В программу не вошла Ленинградская улица, несмотря на свой не самый здоровый вид.

Если судить по адресной программе, то можно подумать, что в близком к идеалу состоянии находятся дороги Фрунзенского района: в списке лишь Камчатская улица и проезд без названия от дома номер 16 по Грузовому проезду в северо-западном направлении, неофициально названный 1-м Обуховским проездом. За их обновление Смольный заплатит 54 млн рублей. При этом еще осенью власти обещали отправить дорожников на войну с ямами и трещинами Малой Балканской улицы, однако в итоге она в список не вошла. Впрочем, и Малой Карпатской не помешала бы забота дорожников.

Особняком в адресной программе стоит Московское шоссе на участке от Колпинского шоссе до поворота к ТК «Лента». За обновление 6,78 км магистрали Смольный готов заплатить до 231 млн рублей. Еще 351 млн рублей пойдет на блеск металла новых трамвайных путей, которые появятся на проспекте Испытателей между проспектами Сизова и Богатырским, на проспекте Энгельса на участке от Луначарского до улицы Сикейроса, на Комендантской площади от улицы Ильюшина до проспекта Испытателей, а также на пересечении Большого Сампсониевского и 1-го Муринского проспектов.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»