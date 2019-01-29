18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-2°C
/ Завтра: -4
$ 65.36р
75.20р
17:04 31.01.2019
Расширенный поиск
Срочно

Что сегодня минируют в Петербурге. Новости. Фото

Город
31.01.2019 16:21
Печать

131 км и 5 млрд рублей. Какие дороги в Петербурге отремонтируют в 2019 году

Смольный утвердил адресную программу ремонта городских дорог на текущий год. Покрытие обновят на 128 улицах общей площадью 2,3 млн кв. м. «Фонтанка» изучила планы властей и составила карту обновления асфальта.

131 км и 5 млрд рублей. Какие дороги в Петербурге отремонтируют в 2019 году

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры определился со списком дорог, которые будут отремонтированы в 2019 году. Больше всего свежего асфальта достанется Кировскому, Выборгскому и Центральному районам. В конце списка – Московский, Фрунзенский и Курортный. За год Смольный планирует потратить 4,6 млрд рублей, чтобы отремонтировать 131 км городских дорог. Еще 350 млн рублей пойдет на обновление 3 км трамвайных путей.  

В прошлом году объём адресной программы по статье «ремонт дорог» также составил 5 миллиардов рублей, а список включал в себя 101 адрес. Общая площадь ремонта составила 2,3 млн кв. м, а протяженность – 152 км.

Как рассказали в КРТИ, более половины адресов были выбраны исходя из обращений петербуржцев на портале "Наш Санкт-Петербург".

В Кировском районе планируется привести в порядок 14,33 км дорог и тротуаров за 445 млн рублей, освежат асфальт на 12 улицах. Сильнее всех обновится проспект Стачек, где выборочно отремонтируют участки от площади Стачек до Кронштадтской площади и от проспекта Маршала Жукова до улицы Морской Пехоты (7,4 км всего). Поработают с дорожным полотном и на улице Дивинского — её приведут в порядок целиком, также как и Лермонтовский переулок. 

Одной из наиболее заслуживающих новенького асфальта улиц, согласно «Карте убитых дорог» проекта «Общественного народного фронта», является Турбинная. Её должны отремонтировать полностью. А вот соединяющей проспекты Стачек и Маршала Говорова улицы Швецова, отдельные участки которой также требуют вмешательства дорожников, как и перекрестка проспекта Маршала Говорова и улицы Трефолева, в списке пока нет.

На 14,29 км дорог Выборгского района будет потрачено 357 млн рублей; здесь приведут в порядок 9 улиц. Больше всего достанется проспекту Просвещения, где доведут до ума 4 км участка от Выборгского шоссе до проспекта Культуры. Этот загруженный транспортом отрезок дороги уже давно требовал реинкарнации. Точно так же, как и Выборгское шоссе, где обновят 3,63 км от КАД до границы с Ленобластью.

Назрели проблемы и на Тихорецком проспекте: его починят от улицы Гидротехников до Северного проспекта. А вот почти половине Суздальского проспекта и половине проспекта Энгельса, которые фигурировали в прошлогодней адресной программе, согласно карте «Убитых дорог», все еще требуется ремонт. 

Несмотря на то, что протяженность ремонтируемых дорог в Центральном районе меньше, чем в других, и составляет 10,96 км, именно они получат больше всего денег – 457 млн рублей. Полностью приведут в порядок улицы Маяковского (1,3 км) и Новгородскую (1,4 км), где находится новый офис петербургских чиновников «Невская ратуша». Вдохнут новую жизнь в асфальт и на площади Восстания, и на Тележной, и еще на 13 улицах. 

В Адмиралтейском районе планируется отремонтировать 9,15 км улиц. За это бюджет заплатит 222 млн рублей. Самая протяженная, которую «подлечат», – Курляндская улица. Была вероятность, что её приведут в порядок еще в 2018 году, но не сложилось. В список вошел и требующий вмешательства дорожников участок (1,34 км) набережной канала Грибоедова по нечетной стороне, от улицы Гороховой до Львиного переулка. 

Дождались своего часа и Адмиралтейская набережная, и улица Писарева, по которой движение транзитом идет с Васильевского острова в Кировский район. При этом в программу не попала набережная Мойки, участок тротуара которой также отмечен на карте «Убитых дорог». 

В глаза бросается, что стоимость ремонта дорог схожей протяженности разнится. В первую очередь это связано с разницей ширины улиц, а значит, и разницей площадей. Во-вторых, на стоимость ремонта также влияет расположение и загруженность конкретного участка дороги. 

9,55 км дорожного полотна за 355 млн рублей отремонтируют в Невском районе. Бюджетные деньги таки дошли до Дальневосточного проспекта на участке (2,1 км) от улицы Зольной до улицы Антонова-Овсеенко, а также до Народной улицы, по которой транспортный поток втекает в город с Мурманского шоссе: её обновят целиком. Вероятно, период ремонта Народной для многих автомобилистов станет проверкой на спокойствие и терпимость к пробкам. Если учесть, что летом собираются ремонтировать и участок трассы "Кола" у Ладожского моста, дачникам этого направления нынче не позавидуешь.  

В 2019 году ждут дорожников чуть больше 3 км проспекта Большевиков от улицы Коллонтай до улицы Тельмана, а также улица Бабушкина, но пока не дождется участок улицы Тельмана между Октябрьской набережной и Дальневосточным, который до сих пор больше похож на рабочий проезд. 

В Приморском районе новенький асфальт должен появиться на 9,56 км улиц. Целиком будут отремонтированы проспект Авиаконструкторов, улицы Илюшина и Уточкина. Кроме того, дорожники поработают на 2,8 км Комендантского проспекта между Нижне-Каменской улицей и Комендантской площадью. Вливание свежего асфальта получит и дорога в Каменку на участке от Суздальского проспекта до Выборгского шоссе. 

Однако не были услышаны мольбы автомобилистов о ремонте на Сестрорецкой и Мебельной улицах, а также Торжковской и Белоостровской. Ждать придется и тем, кто надеялся проехать по свежему асфальту на набережной Черной речки. 

В Красногвардейском районе за 461 млн рублей отремонтируют 5 улиц (9,5 км). Среди них давно требующие внимания Заневский проспект, проспект Косыгина от Индустриального проспекта до улицы Коммуны, а также шоссе Революции от проспекта Металлистов до улицы Химиков. Кроме того, будут отремонтированы две небольшие улочки – Комарова и Лагоды, а своего часа продолжают ждать Индустриальный проспект, проспект Наставников и Металлистов. 

В Петродворцовом районе новым асфальтом можно будет полюбоваться на 8 улицах общей протяженностью 8,96 км. Налогоплательщикам это обойдется в 160 млн рублей. В частности, рабочих и технику можно будет увидеть на Астрономической, Есенинской, Львовской улицах, а также на улицах Нижняя Колония, Шахматова и Кипренского. Новое полотно появится и на Бабигонском шоссе. На участок Ропшинского шоссе, где колея уже больше похожа на гигантские трещины, пока денег не нашлось. 

В Калининском районе в программу попали 8 км, но всего по двум направлениям: Гражданский проспект на участке от проспекта Маршала Блюхера до Суздальского проспекта, а также часть проспекта Луначарского между проспектом Культуры и до улицы Руставели. По 4 км дороги на обоих дорогах обойдется бюджету в 504 млн рублей. Стоит отметить, что асфальт на этих проспектах и впрямь пора обновить. Как, собственно, и на проспекте Непокоренных, однако он в программу не вошел, несмотря на колею. 

Две улицы протяженностью 5,3 км освежат в Красносельском районе. За 191 млн рублей дорожники поработают на проспекте Ленина между Авиационной улицей до площади Воинской Славы, а также на улице Рихарда Зорге. Из наиболее проблемных, но не попавших в список Смольного, своего часа очень ждет улица Добровольцев, капитальный ремонт которой проводился 5 лет назад. 

156 млн рублей власти потратят на три дороги общей протяженностью 4,39 км в Пушкинском районе, где новое покрытие получат Витебский проспект на участке от Южной окружной железной дороги до Московского шоссе, Звериницкая улица, а также само Московское шоссе от Софийского бульвара до реки Славянки. Не менее необходимы руки и техника дорожных строителей на участках Кедринской улицы и Центральной улицы, но не в этот раз. 

В Петроградском 124 млн рублей уйдет обновление 3,5 км на 6 улицах: Введенской, Гатчинской, Корпусной, улицах Даля и Профессора Попова, а также Колпинского переулка. Местные жители внесли бы в этот список улицу Куйбышева, особенно участок у перекрестка с Петроградской набережной. 

На Васильевском острове за 111 млн рублей отремонтируют только 16 – 17-ю линии и 18 – 19-ю линии, которые давно требуют внимания дорожников, хотя его более чем достойны и Средний проспект, и 12 – 13-я линии, и участок Малого проспекта перед поворотом на улицу Нахимова. 

Колпинский район принесет дорожным строителям 78 млн рублей за работу на Октябрьской улице между улицами Правды и Ижорского Батальона, улице Труда от Шлиссельбургского до Петрозаводского шоссе, а также участке Полевой улицы между от улицей Богайчука и Петрозаводским шоссе. Вероятно, что колпинские автомобилисты с удовольствием внесли бы в этот список пару участков Заводского проспекта, и улицу Анисимова, и Соборную улицу, и еще треть всех районных улиц. 

В Московском районе традиционно не самая сложная ситуация с транспортными артериями, и в 2019 году за 104 млн рублей здесь отремонтируют улицы Фрунзе и Типанова. Схожая ситуация в Курортном районе: 36 млн рублей уйдет на асфальтовую свежесть набережной реки Сестры на участке от улицы Борисова до дома 15 по набережной Сестры (правая сторона), а также на Вокзальную улицу в поселке Солнечное. В программу не вошла Ленинградская улица, несмотря на свой не самый здоровый вид. 

Если судить по адресной программе, то можно подумать, что в близком к идеалу состоянии находятся дороги Фрунзенского района: в списке лишь Камчатская улица и проезд без названия от дома номер 16 по Грузовому проезду в северо-западном направлении, неофициально названный 1-м Обуховским проездом. За их обновление Смольный заплатит 54 млн рублей. При этом еще осенью власти обещали отправить дорожников на войну с ямами и трещинами Малой Балканской улицы, однако в итоге она в список не вошла. Впрочем, и Малой Карпатской не помешала бы забота дорожников. 

Особняком в адресной программе стоит Московское шоссе на участке от Колпинского шоссе до поворота к ТК «Лента». За обновление 6,78 км магистрали Смольный готов заплатить до 231 млн рублей. Еще 351 млн рублей пойдет на блеск металла новых трамвайных путей, которые появятся на проспекте Испытателей между проспектами Сизова и Богатырским, на проспекте Энгельса на участке от Луначарского до улицы Сикейроса, на Комендантской площади от улицы Ильюшина до проспекта Испытателей, а также на пересечении Большого Сампсониевского и 1-го Муринского проспектов. 

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
СК «Полис Групп»
31.01.2019 16:26

Строительство школы в ЖК «Краски лета» ведется активными темпами

Компания «Полис Групп» продолжает строительство школы на 1175 мест в составе жилого комплекса «Краски лета».
предоставлено компанией «Галамарт»
31.01.2019 15:27

Ароматизаторы New Galaxy: как на нас влияют различные запахи

Если вы пользуетесь ароматизаторами для дома или автомобиля, знания какой аромат для чего подходит, вам очень пригодятся. «Усыпляющий» аромат, когда вы за рулем, может сослужить плохую службу, поэтому запахом лаванды лучше наслаждаться дома.
«Петербургская Недвижимость»
31.01.2019 13:27

«Петербургская Недвижимость» отметила рост спроса на элитные проекты

Ведущий строительный брокер отмечает высокие темпы продаж нового элитного дома на Петровском острове The One от Setl City.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
31.01.2019 12:31

Система интернет-банкинга Банка «Санкт-Петербург» вновь получила «Знак качества»

31.01.2019 г. аналитическое агентство БизнесДром актуализировало оценку «Знак качества» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на уровне A1.ib. Ранее у банка действовала оценка А1.ib от 17.05.2017.
«Аквилон Инвест»
31.01.2019 12:28

«Аквилон Инвест» расширил парк строительной техники в Санкт-Петербурге

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» расширил собственный парк строительной техники в Санкт-Петербурге до 20 единиц. Таким образом, сегодня потребности стройплощадок в Северной столице в башенных кранах обеспечены на 100%.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
31.01.2019 11:39

В ЖК «Самоцветы» открылся новый детский сад

30 января 2019 года в составе жилого комплекса «Самоцветы», реализованного компанией «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»), открылся новый современный детский сад № 27 имени И. А. Бунина.
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
31.01.2019 10:22

«Петербургская Недвижимость» подвела итоги года

Ведущий строительный брокер «Петербургская Недвижимость» увеличил количество реализованных квартир на 21,1%.
предоставлено компанией АО "Концерн Энерготехнологии"
30.01.2019 18:00

Новый центр мебели и интерьера откроется в Петербурге

В августе 2019г на улице Фучика планируется открытие центра мебели и интерьера «Кубатура», который соберет под одной крышей все необходимое для комплексной смены интерьера квартиры, дома и офиса.
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
30.01.2019 16:55

Добрый дом в Шушарах

СК "Дальпитерстрой" ввела в эксплуатацию очередной дом в Шушарах - на этот раз на Новгородском проспекте, 4. Здание радует глаз "теплой" раскраской и необычно по своей "начинке".
ГК «Эталон»
30.01.2019 14:58

ЖК «Петровская Доминанта» получил аккредитацию еще одного банка

Банк ВТБ (ПАО) аккредитовал жилой комплекс бизнес-класса «Петровская Доминанта», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на Петровском острове по адресу: Петровская коса, дом 7/2.
ГК «КВС»
30.01.2019 12:55

Удачное сотрудничество с ГК «КВС»

Абсолют Банк поблагодарил застройщика за сотрудничество по ипотечному кредитованию в 2018 году, вручив награду и благодарственное письмо.
pixabay.com
30.01.2019 11:25

Becar Asset Management стала партнером международной гостиничной сети

Becar Asset Management и международная гостиничная сеть Wyndham Hotels & Resorts подписали меморандум о сотрудничестве, предполагающий совместную деятельность компаний в гостиничной сфере.