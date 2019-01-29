Открытый урок в Смольном. Беглов раздал домашние задания

Шесть ступенек к триллиону. Новому правительству Петербурга рассказали, где взять денег и на что их потратить, чтобы город перестал буксовать.

Александр Николаев/Интерпресс

Первого заседания городского правительства в обновленном составе ждали не только чиновники, но и журналисты, причем даже федеральных СМИ. Само заседание напоминало начало нового учебного года в школе, даром что не сентябрь. Ощущение усиливалось еще и за счет большого количества новых лиц — словно в класс пришли новые ученики. Впрочем, сажали их на места тех, кто покинул "школу" досрочно; по словам одного из постоянных участников заседаний, он даже не сразу понял, что за человек теперь сидит с ним рядом.

Шесть столпов Беглова

Приветственное слово "нового классного руководителя" выдалось похожим на программную речь — как по кругу озвученных вопросов, так и по отсутствию конкретики. Александр Беглов заявил, что успел глубоко погрузиться в проблемы города — и если говорить о снеге, то это даже не метафора. Состояние вверенного хозяйства градоначальника не радует: идет замедление темпов роста развития, крупные инвестпроекты завершены, потенциал их исчерпан.

«Город застыл, – заявил Беглов, не имея в виду дорожные пробки. – Петербург растрачивает одно из главных своих исторических качеств: быть первым, современным, находиться в авангарде развития страны, – заявил Беглов. – Мы должны переломить ситуацию, определить новый курс, направленный на глубокую и всестороннюю модернизацию».

И сразу же перешел, собственно, к оглашению курса. Пунктов шесть. Самое очевидное: город должен укрепить свои позиции как локомотива экономического развития и крупного финансового и делового центра. Второе — возвращение Петербургу уникального городского стиля. «Важно уделять внимание не только историческому центру, но и новым районам города, – уточнил Беглов. – Переходить к умным, зеленым, эффективным и экономичным технологиям». Третье — развитие человеческого капитала, то есть образование и медицина. «Будем добиваться максимальной персонализации и адресности», – пообещал глава города всем присутствующим и отсутствующим. Четвертое — культура. «Это равновеликий приоритет, – несколько туманно сообщил Беглов. – Это прежде всего сохранение и приумножение богатейшего культурного и исторического наследия Санкт-Петербурга». Пятый пункт — пространственное развитие города и совершенствование территориальной организации власти. Шестое — безопасность, в том числе решение экологических проблем.

С инструментами тоже более или менее понятно: менять подходы к управлению, выстраивать диалог с властью и бизнесом.

«Нельзя навязывать сверху проекты и идеи, – заявил градоначальник. – Инициативы должны исходить со стороны самих горожан. Следует подумать над тем, чтобы законодательно закрепить процедуры городского публичного эксперимента. Ежегодно проводить кампании по отбору народных стратегических инициатив, которые смогут улучшить ситуацию в социальной сфере и экономике города».

Несколько оживилась публика, когда врио перешел к кадрам. «Правительство Петербурга должно встать во главе перемен, – понизив голос, сообщил Беголов. – Необходимо обновить его персональный состав за счет новых кадров». Сообщив, что в Смольном будет сформирована сильная профессиональная команда единомышленников, успокоил большую часть собрания, подчеркнув: кадровая ротация не означает, что опытных сотрудников оставят не у дел.

Наконец, дошли до "домашнего задания": в течение трех месяцев вице-губернаторы вместе с комитетами должны представить концепции деятельности профильных подразделений.

«Метрострой», триллион и морковка

"К доске" вызвали главу комитета финансов Алексея Корабельникова, которому предстояло отчитаться за исполнение бюджета 2018 года. Напомним, в прошлом году город заработал 579,7 млрд рублей, в основном за счет НДФЛ и налога на прибыль, где поступления оказались выше прогнозов. На 13% выросли и отчисления по акцизам, в частности по нефтепродуктам. Зато на 4,7 млрд сократились неналоговые доходы: от размещения временно свободных средств, от реализции и сдачи в аренду госимущества, от рекламы и возврата неизрасходованных средств. В сумме это все принесло по итогам года 33 млрд. В последние недели 2018-го оказалось, что перевыполнены планы по перечислениям из федерального центра. В итоге казна получила на 26,5 млрд рублей больше, чем предполагалось при утверждении бюджета.

Впрочем, куда больше наблюдателей традиционно интересует расходование средств. Потратил город на 10,1 млрд меньше, чем заработал, при прогнозируемом дефиците. Бюджетные траты почти целиком распределены по 18 программам, по некоторым показатель превышает 99%. Однако если перейти от процентных пунктов к абсолютным цифрам, то видно, что применения не нашли 18,5 млрд рублей, это примерно треть стадиона. «Комитет финансов начиная с сентября четыре раза запрашивал у главных распорядителей прогнозную оценку исполнения расходования бюджетных средств, – поделился наболевшим Корабельников. – Распорядители постоянно меняли свои прогнозы».

Распорядители нашли чем ответить. Глава Фрунзенского района Валерий Сапожников заявил, что он и не может исполнить расходы на 100%, так как при торгах появляется экономия, а использовать образовавшийся таким образом излишек администрация не имеет права. «Не стоит задача потратить все 100% бюджета», – открыл глаза многим из присутствущих Корабельников; по его словам, если уж решать задачу выхода на бездефицитный бюджет, то «изъятие экономии» – не последняя мера. За районы вступился Беглов: он не против изъятия, однако следующим шагом должно стать поощрение экономной администрации «на ту же сумму» (что, видимо, уже меньше способствует выходу на бездефицитный бюджет), иначе стимула для бережливости не будет. «Я понимаю, что все они – ответственные коллеги, но должна быть какая-то морковка», – произнес Беглов.

Около 17,6 млрд рублей составляет городская дебиторская задолженность, значительная часть — это неотработанные авансы подрядчиков. «Мы начинаем выходить в суды, – рассказал вице-губернатор Евгений Елин. – Мы считаем, что в течение года по ключевым, наиболее значимым должникам работа будет завершена». В воздухе повисло слово «Метрострой».

«Это замороженные деньги, – словно предчувствуя неладное, напомнил Александр Беглов. – Еще не факт, что все деньги мы сможем вернуть, надо постараться».

К «Метрострою» вернулись еще раз, когда заговорили об адресной инвестиционной программе. «Фонтанка» уже писала, что она исполнена только на 80,8% - да и то лишь благодаря тому, что ее существенно обкорнали с приходом нового руководства города. КРТИ сослался как раз на проблемы с метростроением и запрет на проведение работ во время чемпионата мира по футболу. На уже дежурный вопрос Беглова, только ли «Метрострой» виноват в кризисе, глава КРТИ Сергей Харлашкин в фаталистическом ключе сообщил, что ситуация зрела годами и в этом году «вызрела».

Не смог так же легко отделаться глава комстроя Леонид Кулаков. Низкий процент исполнения АИП он объяснил тем, что ведомству пришлось расторнуть 28 контрактов на строительно-монтажные работы. В минувшем году комитет сокращал объемы авансирования и планирует «существенно улучшить свою работу». Беглов поинтересовался, сколько фирм в городе успели взять аванс, своевременно не построили социальные объекты и все равно после этого повторно принимали участие в конкурсах. Услышав в ответ, что в минувшем году таких не наблюдалось, выложил козырь: «А я знаю порядка 10 фирм. Одни банкротились, другие брали авансы, потом перерегистрировались, это безобразие надо заканчивать. Все объекты, которые мы с вами посмотрели, недостроенные по несколько лет, должны быть введены в 2019 году. За прошедший год медаль вам не вручим; а если в 2019 году не исполните, будем разбираться по-другому».

Евгений Елин рассказал также о заветном триллионе. Напомним, именно такую цель по доходам бюджета поставил Александр Беглов. По словам вице-губернатора, достигнуть ее предварительно можно в 2024 – 2025 годах. В отличие от экспертов, опрошенных «Фонтанкой», Елин резервы видит.

Повышение собираемости налогов может принести дополнительно 20 млрд; еще один шаг – взыскание задолженности по инвестдоговорам, которая составляет 13 млрд. Кроме того, в сумму с 12 нулями вложится бизнес: Елин призвал заново оценить целесообразность ряда налоговых льгот, а также продать долю города в акциях различных предприятий. И главное — способствовать приходу в Петербург крупных налогоплательщиков. Напомним, доходы бюджета в 2019 году планируются на уровне 580 млрд рублей.

«Бабушка должна разобраться»

Отдельным сюжетом открытого урока стали разговоры градоначальника с депутатами — и о депутатах. Оксана Дмитриева, традиционный оппонент Корабельникова, обратила внимание на то, что разобраться в хитросплетениях бюджета не могут даже эксперты. Привлечь их к анализу не позволяет довольно тривиальная причина — документ представлен в формате Word. «Если мы говорим о цифровизации и о том, что хотим быть пионерами в области бюджетирования, то давайте хотя бы сделаем его в Excel», – предложила депутат. Беглов спорить не стал, согласившись, что бюджет должен быть прозрачен и «простая бабушка должна разобраться, что ей положено».

Кроме того, Дмитриева обратила внимание на то, что ее фракция в Законодательном собрании год за годом составляет альтернативный бюджет, в котором предлагает нарастить расходы на содержание дорог и уборку их от снега. Ранее Смольный уже признал, что нормативная финансовая потребность обеспечена бюджетом лишь на 60%, не хватает денег и на очистку кровель.

Беглов согласился с тем, что техники не хватает — в частности, средств малой механизации для очистки дворов. Однако в заслугу городской администрации он поставил тот факт, что снег не стали сбрасывать в реки. Конечно, появляются горы. В этот момент и так не сильно белый снег приобрел политическую окраску.

«Некоторые покоряют эти горы снега с ледорубом вместо того, чтобы взять лопату и убрать, – заявил врио губернатора. – Но это их личное дело». Похоже, не личное. «Фонтанка» рассказывала о новом флешмобе, который в связи со снежными завалами получил популярность в Петербурге. Среди прочих в роли покорителя вершин выступил депутат Борис Вишневский, потеницальный противник Беглова на губернаторских выборах. Раньше глава города уже критиковал заявления Вишневского о способах очистить город. Видимо, до оттепели содержательная часть этих «дебатов» не изменится.

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»