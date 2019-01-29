ООН: В ходе протестов в Венесуэле 850 человек были задержаны, 40 погибли

ООН представила свой отчет о событиях в латиноамериканской республике, рассказав, что только за один день протестов задержали почти 700 оппозиционеров, что стало абсолютным рекордом для Венесуэлы. Кроме того, демонстрации сопровождались преступлениями.

«В целом более 40 человек, как считается, были убиты при разных обстоятельствах», – цитирует 29 января официального представителя Управления верховного комиссара ООН по правам человека Руперта Колвилла The New York Times.

Большая часть убийств, по данным ООН, дело рук правительственных сил. Кроме того, людей убивали во время незаконных рейдов в бедных районах. Также Колвилл заверил, что протесты в Венесуэле сопровождались беспорядками, например грабежами, в ходе которых почти 10 человек лишились жизни.

Кроме того, ООН известно о 850 задержанных за неделю антиправительственных протестов, причем большинство задержаний пришлось на один день – 23 января.

Напомним, что Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы на фоне массовых протестов 23 января. В скором времени глава США Дональд Трамп официально признал Гуайдо временным венесуэльским лидером. Его полномочия также признали Канада, Бразилия, Аргентина и другие страны. Ряд стран ЕС готовы признать Гуайдо президентом Венесуэлы в случае, если вступивший в должность 10 января Николас Мадуро не объявит о проведении новых выборов.