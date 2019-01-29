Мячом по голове. Физруку купчинской школы вменили нетривиальные методы воспитания ученика

Учитель физкультуры из школы Фрунзенского района Петербурга стал фигурантом уголовного дела после госпитализации своего ученика. Случившееся между педагогом и подростком следствие квалифицировало как «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

О возбуждении дела днем 29 января сообщило Главное следственное управление СК РФ по городу. По версии следствия, 24-го числа 62-летний физрук на уроке ударил мячом по голове 13-летнего воспитанника. Того, как ранее писала «Фонтанка», с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали.

Педагогу вменили статью 156 УК РФ.

«Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении обвинения», – отметили в СК.

Происшествие произошло в школе № 603 на Малой Балканской улице, но скорая забирала юношу из его квартиры на улице Олеко Дундича. В школе ранее случившееся подтвердили, добавив, что «ситуация неоднозначная».