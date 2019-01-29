Устроивший ночные «танцы» для полицейских на Коломяжском особо опасный рецидивист Малков отправится в колонию

Приморский районный суд в Петербурге 29 января признал виновным в стрельбе по полицейским и хранении оружия Олега Малкова. К приговору тот передумал соглашаться со своей причастностью к содеянному.

Решением суда Малков приговорен к четырем годам и одному месяцу колонии строгого режима. В объединенной пресс-службе судов Северной столицы отметили, что он не признал свою вину, хотя на первом заседании по делу проявил смирение.

Срок ранее судимый за бандитизм, покушение на убийство и ряд других громких преступлений Малков получил за эпизод на Коломяжском проспекте 20 марта прошлого года. «Хаммер» останавливал полицейский патрульно-постовой службы Александр Бурлай, затонированные стекла и подозрительный вид водителя подсказали ему направление – Малкова попросили открыть багажник. Как ранее писала «Фонтанка», на первом заседании Бурлай и его коллега Александр Павлов четко вспомнить дальнейшее так и не смогли. Но как факт утверждали, что сначала водитель сбросил из кармана пальто патроны, затем его попытались скрутить, а потом в сторону полицейских полетели пули из пистолета, который достал Малков.

Пока Бурлай и Павлов танцевали под пулями, а подкрепление в виде инспектора ДПС Александра Прокофьева и других полицейских, которые были на месте, спешило им на помощь через сугробы, водитель с протезом вместо одной из ног сел за руль, нажал на газ и уехал. Машину нашли в четырех километрах от места стрельбы, возле 11-го дома по Горной улице. В «Хаммере» лежали два ТТ и россыпь патронов. Самого Малкова вытаскивали через три дня из квартиры на улице Полярников.