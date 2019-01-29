Теперь и Навальный. Кто поведет оппозиционеров на выборы в Петербурге

Алексей Навальный анонсировал выборный проект к муниципальным выборам в Северной столице. Сторонники борца с коррупцией собираются отыскать 1,5 тысячи последователей.

Максим Кац (слева), Алексей Навальный (справа)/коллаж/"Фонтанка.ру"

В Петербурге теперь три команды, которые поведут к муниципальной власти активных жителей. По их утверждению, они уже собрали вокруг себя почти 2 тысячи человек, готовых стать депутатами, но все-таки намерены звать еще. Вопрос о конкуренции перед ними пока не стоит, зато актуален поиск финансирования.

Алексей Навальный 29 января заявил о начале муниципальной кампании в Петербурге.

«Вот как вы думаете, в Питере, этом — очевидно — самом оппозиционном крупном городе страны, какой процент депутатов представляет «Единая Россия»? – поинтересовался он у читателей своего блога. – Может, 39%, как на последних выборах в ГосДуму? Вряд ли пропорция сильно отличается. Ну, разве что в меньшую для ЕР сторону, с учётом оппозиционности города, верно? Так вот сообщаю вам: «Единая Россия» и её представители, замаскированные под самовыдвиженцев, — почти 1400 депутатов из 1500. Девяносто процентов. И это не село «Красный лапоть», а Санкт-Петербург».

С этого начинается его призыв изменить ситуацию и полностью зачистить город от той самой партии. По мнению Навального, в сентябре 2019 года явка на выборах составит 29-35%. «На такой явке 10% мотивированных, дисциплинированных избирателей нам гарантированно хватит, чтобы провести всех кандидатов», – уверен оппозиционный лидер.

Для подбора кандидатов команда Навального создала специальный сайт -spb.vote. Регистрация на нем, впрочем, не будет означать автоматическую поддержку оппозиционера и его сторонников. Отбор проведут субъективно по критериям «честность», «добросовестность» и готовность работать на избирателей.

Армия Навального в петербургские муниципалитеты пойдет самовыдвиженцами: это просто, уверен глава Фонда борьбы с коррупцией, собрать 10-20 подписей для регистрации. Главной темой кампании заявлена критика «Единой России» и, как считает Навальный, кандидата в губернаторы от власти.

«Конечно, будем дружить и сотрудничать со всеми. «Объединенными демократами» по версии «Открытой России». «Объединенными демократами» по версии "Яблока". Справедливой Россией, Партией Роста и Оксаной Дмитриевой, КПРФ… Все будет непросто, что тут говорить. В Санкт-Петербурге принято не пускать на выборы, устраивать «досрочное голосование» и всячески эти выборы фальсифицировать, но мы готовы дать им бой, несмотря на все это», – заключает несостоявшийся кандидат в президенты.

Глава петербургского штаба Навального Денис Михайлов рассказал «Фонтанке», что, если как и в прошлую муниципальную кампанию кандидатов-самовыдвиженцев будут отказываться регистрировать, они пойдут на выборы от парламентских партий. Технически, утверждает он, это возможно. Что же касается разводки по округам и конкуренции между собой, то, по словам Михайлова, этот вопрос будет стоять на повестке, когда станет понятно, кого зарегистрируют, а кого – нет.

В планах петербургского штаба проводить лекции, учить будущих кандидатов работать с сайтом госзакупок, объяснять, какие у муниципалитетов полномочия, а еще составить список сторонников-избирателей. «Перед выборами мы разошлем им список, где расскажем, какую команду в каком муниципалитете мы поддерживаем»,- говорит Михайлов.

Сейчас в штабе Навального уже активно работает несколько десятков человек, недостатка будущих кандидатов тоже быть не должно: «Мы еще до Нового года обращались к нашим сторонникам и предлагали записаться к нам для участия в муниципальных выборах. Тогда к нам обратились порядка 1000 человек. Сейчас мы перезапустили эту систему, ждем, что появятся новые люди».

Еще одна важная часть кампании – финансирование. Его «навальнисты» намерены искать через краундфандинг, объявление об этом также висит на сайте петербургской кампании штаба. Каких-то трудностей на этом пути активисты не видят.

«Размер избирательного фонда кандидата в муниципальные депутаты – 20 тысяч рублей, это не такие большие деньги», – уверен Михайлов. Впрочем, если умножить эту сумму на 1,5 тысячи (столько планируют набрать будущих участников выборов штабисты), то выходит уже значительно.

Краундфандинг собирается использовать на выборах и команда петербургского «Яблока», избираться которой будет помогать москвич Максим Кац, и «Объединенные демократы», продвижением которых занимается «Открытая Россия» и Дмитрий Гудков. Впрочем, сбор денег ими пока не запущен (сторонники "Яблока" пока собирают только на петербургские "Городские проекты" Каца), а вот избирательная кампания уже почти на старте.

«Мы планируем начать в марте, хотя к нам уже постепенно люди приходят. Призыву идти на выборы Навального я рад. Надеюсь, что его сторонники, когда будут принимать решение, от кого пойти, выберут «Яблоко». Участие в выборах – это гораздо лучше, чем их бойкот, к чему Навальный когда-то призывал», – заметил в беседе с «Фонтанкой» Кац.

Более активно выступают «Объединенные демократы». В начале января они отчитались о том, что нашли уже 1000 желающих участвовать в выборах. Пришедших на конференцию, организованную в конце 2018 года и посвященную выборам, было, однако, раз в 10 меньше. Сторонники «Объединенных демократов» собираются идти на выборы как от партий, так и самовыдвиженцами.

«Я попробую самостоятельно избираться, для этого буду подаваться сразу в два муниципалитета – Северный и №21», – рассказала «Фонтанке» координатор Калининского отделения проекта Марианна Бакан. В своем районе она ведет активную кампанию в защиту Муринского парка, за увеличение женских консультаций и строительство роддома. По ее словам, вместе с ней пишут петиции и готовы идти на выборы в муниципалитеты порядка 50 человек. В ближайшее время «Объединенные демократы», как и сторонники Навального, намерены запустить муниципальную школу для будущих кандидатов.

Муниципальные выборы в Петербурге состоятся 8 сентября 2019 года. Помимо губернатора петербуржцам предстоит избрать муниципальных депутатов в 107 муниципалитетах. Прошлая муниципальная кампания прошла в Петербурге с многочисленными нарушениями, в результате чего единицы оппозиционеров смогли получить мандат.

В 2017 году Максим Кац и Дмитрий Гудков организовали в Москве на муниципальных выборах единую оппозиционную избирательную кампанию. Позже их технологию, позволяющую систематизировать и автоматизировать процесс избирательной кампании (обучить кандидатов, помочь собрать документы для выдвижения, предоставить юридические услуги, выпустить общую газету) стали называть «муниципальный убер». Благодаря проекту в московские муниципалитеты избрались 270 оппозиционных депутатов в 62 округах.

Ксения Клочкова