Верховный суд Украины разрешил арест акций «дочек» российских госбанков

Верховный суд Украины разрешил арест акций «дочек» российских госбанков — Сбербанка, ВТБ и ВЭБ.РФ, сообщила пресс-служба суда 29 января.

«Верховный суд предоставил разрешение на выполнение решения Арбитражного суда о взыскании с Российской Федерации компенсации за экспроприированное в автономной республике Крым имущество»,— говорится в сообщении.

5 сентября прошлого года Киевский апелляционный суд арестовал акции Проминвестбанка и украинских «дочек» Сбербанка и ВТБ. Арест был наложен по иску компаний, связываемых с украинским бизнесменом Игорем Коломойским. Иск подан во исполнение решения Арбитражного суда Гааги от 2 мая о взыскании с России компенсации за «отобранную» в Крыму недвижимость.

Впоследствии ВЭБ.РФ инициировал в международном арбитраже инвестиционный спор с Украиной из-за ареста акций своей «дочки» – Проминвестбанка. В декабре пресс-служба Проминвестбанка сообщила, что Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу украинской «дочки» ВЭБ.РФ и снял арест с ее имущества.

Крым и Севастополь вошли в состав РФ 18 марта 2014 года после референдума, на котором свыше 90% жителей полуострова поддержали это решение.