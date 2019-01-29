Путепровод на Колтушском шоссе построят поэтапно: транспорт пустят ещё до завершения всех работ

Определены сроки строительства развязки с двухпутным путепроводом на 39-м километре Колтушского шоссе (дорога Всеволожск — завод имени Свердлова) во Всеволожске. Об этом 29 января сообщает пресс-служба дорожного комитета Ленинградской области.

На совещании с подрядчиками глава комитета Юрий Запалатский отметил, что необходимо ускорить подготовку территории под возведение виадука. «Мы сейчас заканчиваем оформление земельных участков, – отметил чиновник. – Строительный городок разместится там, где раньше была заправочная станция, – рядом с Константиновской улицей. Ожидаем начало работ в марте. Как только будет построена первая часть путепровода, движение транспорта переключим на неё».

Путепровод длиной 1,2 километра с четырьмя полосами движения заменит собою переезд через железнодорожные пути у станции Мельничный Ручей. Этот переезд делит город Всеволожск на две части и каждый час закрывается для пропуска поездов, к тому же недавно здесь начали ходить скоростные «Ласточки». При этом интенсивность движения на этом участке шоссе достигает 20 тысяч автомобилей в сутки. Горожане ждали путепровод почти 40 лет.

Сметная стоимость возведения объекта составляет 1,5 миллиарда рублей. Заказчиком стройки выступает ГКУ «Ленавтодор».