Выселять «Мемориал» из помещения, которое понравилось Путину, не будут

Новый договор аренды помещения на Разъезжей улицы с обществом «Мемориал» город перезаключит до 1 марта. Об этом 29 января сообщил вице-губернатор Евгений Елин в ответ на обращения депутата петербургского ЗакСа от фракции «Яблоко» Бориса Вишневского.

«Вице-губернатор подтвердил, что никакого выселения «Мемориала» не будет, расторжение старого договора остановлено», – сказал Вишневский «Фонтанке».

Напомним, что в конце ноября 2018 года петербургские власти в очередной раз отказали «Мемориалу» в помещении на Разъезжей и предложили его Центру поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом». В организации ответили отказом: «Такого рода противопоставление решает какие-то задачи третьей стороны и наносит урон как минимум репутации нашего фонда, и потенциально ведет к оттоку людей, которые нас поддерживают», – прокомментировали в «Антон тут рядом» действия комитета по имущественным отношениям.

В декабре правозащитница Наталья Евдокимова попросила Владимира Путина решить вопрос с выселением петербургского «Мемориала» из здания на Разъезжей улице. Евдокимова уточнила, что договор аренды помещения закончился в сентябре, а отказ в продлении аренды был мотивирован «учетом мнения правоохранительных органов». Президент в причастность органов не поверил, предположив, что все дело в том, что помещение завидное. «Я думаю, что правоохранительные органы здесь ни при чем. Это центр и помещение хорошее. Скорее всего, все очень примитивно», – сказал он и обещал разобраться.