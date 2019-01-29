Фурсенко: Продажа Паредеса прямо влияла на наши приобретения

Президент футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко прокомментировал продажу полузащитника Леандро Паредеса в «ПСЖ». По словам спортивного функционера, от этого перехода зависела дальнейшая трансферная кампания клуба, передает «Чемпионат.com».

«У «Зенита» были довольно сложные переговоры по Паредесу. А этот трансфер прямо влиял и на наши приобретения. Переговоры по Лео были длительными, и нам удалось закрыть эту сделку только вчера поздно вечером. Что касается замены Паредесу, то мы рассматриваем разные варианты. Последнее слово будет за нашим главным тренером. Европейское трансферное окно закрывается 1 февраля. А российский трансферный рынок будет функционировать ещё целый месяц. У нас есть возможности усилиться под возобновление чемпионата России. Я надеюсь, что и здесь мы успеем что-то сделать», – заявил Фурсенко.

На вопрос о переходе защитника лиссабонского «Спортинга» Маркоса Акуньи, президент «Зенита» ответил: «Пока здесь без комментариев».

Напомним, за продажу Паредеса в «ПСЖ» «Зенит» получил 40 млн евро и может получить еще 7,5 млн в виде бонусов за различные успехи игрока.