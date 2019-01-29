Порошенко пошел на второй срок. Он видит Украину в ЕС через пятилетку

Президент Украины призвал украинцев поддержать его и двигаться в Брюссель, а не в Каракас.

«В 2024 году мы подадим заявку на вступление в ЕС <...> Мы и Евросоюз близки друг к другу как никогда. И ни одно государство, которое не состоит в НАТО, не имеет сейчас таких близких отношений с альянсом, как наша страна. Но только полноправное членство в ЕС и НАТО окончательно и необратимо гарантирует нашу государственную независимость и национальную безопасность», – заявил 29 января Петр Порошенко в своем выступлении на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем».

Президент выразил уверенность, что еврочиновники примут заявку его страны, так как украинцы доказали свою преданность европейским ценностям. При этом он отметил, что некоторые силы хотят затянуть Украину «не в Брюссель, а в Каракас».

Порошенко, который там же на форуме объявил о своем решении участвовать в выборах президента Украины, заявил, что будет бороться с популизмом других кандидатов. «Говорят, быть популистом – служить людям. Нет! Быть популистом – значит дурить людей, врать людям», – заявил Порошенко.

В своей речи на форуме он также попросил граждан поддержать пятилетние достижения, которые его правительству удалось добиться. «Никто не верил, что мы получим безвизовый режим с ЕС, но мы это сделали. Никто не верил, что мы получим объединенную автокефальную православную церковь, но мы это сделали. Не было армии – мы ее построили», – поставил себе в заслугу Порошенко.

Там же Порошенко отметился ещё одним знаковым заявлением: Украине необходим мир с Россией, однако – "холодный". "Нам нужен мир с Россией, холодный, но мир. Люди устали от войны. На этой мучительной эмоции неутомимо играет российская пропаганда и ее врунов внутри страны (Украины. – Прим. ред.)", – отметил глава государства.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта нынешнего года. Лидером предвыборной гонки, согласно соцопросам, является экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Порошенко находится на 4 – 5-й строчках рейтингов поддержки избирателей.