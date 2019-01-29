Новосельцев снова не нужен. "Зенит" отправил защитника в аренду в третий раз за год

Защитник Иван Новосельцев, видимо, совсем не нужен «Зениту». Петербургский клуб сообщил, что снова отдал футболиста в аренду, едва тот успел вернуться из предыдущей.

На этот раз новой командой Новосельцева стал «Ростов», за который он уже играл в сезоне-2015/16.

Арендное соглашение действует до конца сезона-2018/19.

Иван Новосельцев перешел в «Зенит» в августе 2016 года как раз из «Ростова». В первом сезоне за сине-бело-голубых он сыграл восемь матчей. Во втором — всего один, да и тот в Кубке России против петербургского «Динамо» из ФНЛ. Вторую половину сезона-2017/18 Новосельцев провел в аренде в тульском «Арсенале». Сезон-2018/19 он начал в аренде в «Анжи».