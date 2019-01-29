Драгоценные покупки в удовольствие

"JUNWEX"

Экспозиция масштабного ювелирного форума «JUNWEX Петербург» займет самую большую выставочную площадку города.

В современном конгрессно-выставочном центре «ЭкспоФорум» более 500 экспонентов продемонстрируют свои наиболее востребованные и модные коллекции: украшения, часы, столовые приборы, представительскую и сувенирную продукцию, художественное оружие и многое другое.

Завершились новогодние каникулы, и все мы уже находимся в ожидании следующих праздников – Дня влюбленных, Дня защитника Отечества, Международного женского дня, светлой Пасхи. Наступает весна – удачное время для покупок драгоценных обновок и подарков, а потому ювелиры готовы радовать вас снова и снова! Традиционная выставка «JUNWEX Петербург», которая почти три десятилетия ежегодно представляет жителям и гостям Северной столицы лучшие ювелирные коллекции, созданные в России и за рубежом, – идеальное место для таких покупок.

Во-первых, на стендах сотен компаний действительно есть из чего выбрать.

Во-вторых, к концу зимы каждая женщина уже определяется, каких именно драгоценностей ей не хватает для того, чтобы дополнить весенний гардероб.

В-третьих, после долгих холодных месяцев так хочется поднять себе настроение ярким и эффектным ювелирным аксессуаром.

Однако главная причина – это лояльные и демократичные цены. Они разные, но в любом случае привлекательные, поскольку вы приобретаете изделие напрямую от производителя. Мы хотим, чтобы жизнь для вас была только в радость, а драгоценные покупки – в удовольствие!

Дата проведения: 6 – 10 февраля

Место проведения: ЭкспоФорум, павильоны F, G, E

Организатор: РосЮвелирЭксперт